Утечка скриншотов и подробностей Need for Speed Unbound подтвердила дату выхода и графику с элементами аниме

Микроблог Gematsu обратил внимание, что японский интернет-магазин Neowing раньше времени открыл предзаказ гоночной аркады Need for Speed Unbound от издательства Electronic Arts и разработчиков из Criterion Games.

Согласно описанию от Neowing, события Need for Speed Unbound развернутся в городе Lake Shore City. Игрокам предстоит ездить наперегонки со временем, увиливать от полицейских и пытаться пробиться в главное соревнование — The Grand.

Need for Speed Unbound обещает «самые реалистичные машины» в истории серии, «совершенно новый визуальный стиль» (и правда с элементами аниме) и некий новый способ ускорения под названием Burst Nitrous.

Помимо прочего, NFS Unbound предложит широкие возможности индивидуализации, которые можно будет продемонстрировать в социальном пространстве Meetups, и саундтрек с песнями от репера A$AP Rocky.

По информации на сайте Neowing, Need for Speed Unbound поступит в продажу 2 декабря (на эту же дату указывал инсайдер) как минимум для PS5. Ранее сообщалось, что игра станет эксклюзивом ПК и консолей нынешнего поколения.

В качестве бонуса за предзаказ Need for Speed Unbound выступают предметы индивидуализации (визуальные эффекты при вождении, номерной знак, оформление для профиля) и $150 тыс. для мультиплеерного режима.

Примечательно, что полноценный официальный анонс Need for Speed Unbound должен состояться уже завтра, 6 октября, в 18:00 по Москве. В этот момент времени опубликуют дебютный трейлер игры.