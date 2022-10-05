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Instagram* начнёт показывать рекламу на вкладке «Обзор» и в профилях пользователей

Стало известно, что социальная сеть Instagram* в скором времени увеличит количество рекламного контента, который видят пользователи во время взаимодействия с платформой. Согласно имеющимся данным, реклама будет демонстрироваться на вкладке «Обзор» и на страницах пользователей, что, по мнению разработчиков платформы, откроет новые возможности для рекламодателей.

Источник изображения: kaboompics / Pixabay

Источник изображения: kaboompics / Pixabay

Уже сейчас Instagram* показывает рекламу при прокрутке каналов на странице «Обзор». Однако в дальнейшем рекламодатели получат возможность размещения объявлений, которые будут выводить сразу после перехода на вкладку «Обзор». Такие объявления сопровождаются соответствующей пометкой и кнопкой «Узнать больше», поэтому пользователи будут чётко понимать, что перед ними именно реклама. В дополнение к этому реклама появится прямо в профилях пользователей. В настоящее время после нажатия на фото или видео в сетке на странице профиля можно перейти к просмотру других публикаций в виде ленты. В дальнейшем в этой ленте появится рекламный контент.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Instagram*

Instagram* заявила, что реклама будет размещаться только в «общедоступных профилях, не предназначенных для подростков». На данном этапе нововведение тестируется с привлечением ограниченного числа рекламодателей и пользователей из США. Когда именно соцсеть планирует распространить его на всех пользователей платформы, пока неизвестно.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: ii, me, социальная сеть, реклама
ii, me, социальная сеть, реклама
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