Instagram* начнёт показывать рекламу на вкладке «Обзор» и в профилях пользователей

Стало известно, что социальная сеть Instagram * в скором времени увеличит количество рекламного контента, который видят пользователи во время взаимодействия с платформой. Согласно имеющимся данным, реклама будет демонстрироваться на вкладке «Обзор» и на страницах пользователей, что, по мнению разработчиков платформы, откроет новые возможности для рекламодателей.

Уже сейчас Instagram * показывает рекламу при прокрутке каналов на странице «Обзор». Однако в дальнейшем рекламодатели получат возможность размещения объявлений, которые будут выводить сразу после перехода на вкладку «Обзор». Такие объявления сопровождаются соответствующей пометкой и кнопкой «Узнать больше», поэтому пользователи будут чётко понимать, что перед ними именно реклама. В дополнение к этому реклама появится прямо в профилях пользователей. В настоящее время после нажатия на фото или видео в сетке на странице профиля можно перейти к просмотру других публикаций в виде ленты. В дальнейшем в этой ленте появится рекламный контент.

Instagram * заявила, что реклама будет размещаться только в «общедоступных профилях, не предназначенных для подростков». На данном этапе нововведение тестируется с привлечением ограниченного числа рекламодателей и пользователей из США. Когда именно соцсеть планирует распространить его на всех пользователей платформы, пока неизвестно.