Российское представительство Google подало иск к московским приставам

Компания ООО «Гугл», являющаяся дочерним предприятием американской корпорации Google, подала иск к главному управлению Федеральной службы судебных приставов по Москве. Помимо управления ФССП, ответчиком по делу выступает начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера, старший судебный пристав Михаил Кузнецов. Заявление компании подано в Арбитражный суд Москвы 3 октября.

«Принять заявление ООО «Гугл» от 30 сентября 2022 года <…> к производству и возбудить производство», — указано в материалах картотеки арбитражных дел.

Согласно имеющимся данным, ООО «Гугл» планирует оспорить решение органов ФССП по делу об административном правонарушении. Отметим, что в июне этого года российская «дочка» Google подавала в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Помимо прочего, в нём было сказано, что компания не в состоянии продолжить исполнение своих денежных обязательств.

Напомним, в прошлом месяце Таганский суд Москвы отклонил апелляцию Google и признал законным судебное решение от 16 июля о взыскании с компании оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей. Такой штраф был наложен за повторное административное правонарушение и отказ удалить запрещённые к распространению в России материалы сервиса YouTube.