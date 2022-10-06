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В третьем квартале продажи смартфонов в России выросли в 1,5 раза

В сравнении со вторым кварталом 2022 года продажи смартфонов в России в третьем квартале выросли приблизительно в 1,5 раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертные оценки. Причинами роста спроса стали восстановление ассортимента моделей, включая новинки, а также снижение цен и массовые закупки гаджетов перед школьным сезоном.

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

Ожидается, что всего в 2022 году в стране может быть продано 24,5-25 млн смартфонов — это на 23 % меньше, чем в прошлом. При этом, как свидетельствует статистика «М.Видео-Эльдорадо», в третьем квартале продано 7 млн экземпляров — на 60 % больше, чем с апреля по июнь, когда было продано 4,4 млн смартфонов.

По данным сети «Ситилинк», в июле-сентябре продажи смартфонов в штуках выросли почти в 1,5 раза в сравнении со вторым кварталом этого года. Хотя другие компании подтверждают положительную динамику, их статистика гораздо скромнее. Так, по информации МТС, рост продаж квартал к кварталу в штуках составил всего 16 %, а в «Вымпелкоме» утверждают, что продажи выросли менее, чем на 15 %.

По мнению экспертов, такой разброс в оценках объясняется тем, что в условиях параллельного импорта достоверно оценить реальные продажи крайне сложно, особенно в условиях, когда компании используют разные методики подсчёта. Впрочем, участники рынка сходятся в том, что во втором квартале продажи на рынке упали примерно на треть квартал к кварталу в сравнении с началом года.

Как сообщают в «М.Видео-Эльдорадо», в июле-сентябре выручка от продаж смартфонов в стране составила порядка 145 млрд рублей, средний чек — порядка 21 тыс. рублей — на 9 % ниже уровня прошлого года. Утверждается, что наиболее востребованными оказались смартфоны ценой 10-30 тыс. рублей, причём на китайские бренды приходится более 70 % всех продаж в штуках. В аналогичном периоде прошлого года на их долю приходилось не больше половины. В пятёрке лидеров — Xiaomi, Realme, а также Samsung и Apple, а пятое место занял китайский бренд Tecno.

Отраслевые эксперты считают, что рост продаж связан с началом эффективного параллельного импорта и усвоением участниками рынка и таможенными органами «правил игры» в сложившихся условиях, а также фактором «отложенного спроса» в связи с падением продаж во втором квартале. Немалую роль сыграло и начало школьного сезона — вновь появившиеся в продаже флагманские модели популярных производителей активнее покупают с началом учебного года. Тем не менее, полного восстановления рынка не наблюдается, в сравнении с прошлым годом продажи квартал к кварталу упали на 20-25 % из-за ухода ряда популярных вендоров и экономической ситуации в целом. Примечательно, что, по некоторым данным, импорт смартфонов и телефонов из Китая в Россию в августе в сравнении с мартом вырос в пять раз.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика,
Теги: россия, смартфон, статистика, параллельный импорт
россия, смартфон, статистика, параллельный импорт
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