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Симуляция космической миссии сроком 1 год в рамках проекта SIRIUS состоится, даже если NASA откажется от участия

Международный проект SIRIUS, предполагающий в том числе годовую изоляцию космического экипажа в наземном испытательном комплексе, состоится в 2023 году даже в случае отказа от участия в нём представителей программы Human Research Program Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Орлова.

Участники одного из предыдущих изоляционных экспериментов программы SIRIUS / Источник изображения: «Роскосмос»

Участники одного из предыдущих изоляционных экспериментов программы SIRIUS / Источник изображения: «Роскосмос»

По словам господина Орлова, в NASA HRP подтвердили заинтересованность в участии в проекте, но эти вопросы им необходимо решить с руководством ведомства и американскими чиновниками из Госдепартамента. «Пока они в стадии решения этого вопроса. Но мы наших партнёров предупредили в том плане, что есть график, график предварительно с ними был обговорён. И эта предварительная дата старта, ноябрь, это было больше по их просьбе. Мы думали начать эксперимент раньше, может в июне. Но потом согласились с их предложением. Но мы предупредили их, что если они не будут готовы, то мы будем проводить эксперимент в любом случае», — рассказал Олег Орлов.

Напомним, эксперимент Scientific International Research In Unique Terrestrial Station (SIRIUS) или «международное научное исследование в уникальном наземном комплексе» является международным проектом, который был организован ИМБП РАН и NASA. В рамках этого проекта предполагается проведение моделирования полётов экипажа в дальний космос. Сам же наземный изоляционный комплекс находится в Москве.

Всего в рамках проекта SIRIUS планируется проведение серии изоляционных экспериментов, первый из которых состоялся ещё в 2017 году. Тогда экипаж провёл в изоляции всего 17 суток. В период с конца 2018 по начало 2019 года был проведён четырёхмесячный эксперимент по изоляции экипажа. В июле 2022 года завершился восьмимесячный эксперимент SIRIUS-2021. В период до 2028 года исследователи планируют провести три годовых изоляционных эксперимента, моделирующих полёт в дальний космос.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: sirius, космос, россия
sirius, космос, россия
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