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SpaceX осуществила 45-й запуск ракеты в 2022 году — на орбиту вывели очередную партию из 52 спутников Starlink

Буквально через примерно 7 часов после отправки астронавтов и космонавта в рамках миссии Crew-5 на Международную космическую станцию (МКС), компания SpaceX осуществила очередной запуск. На этот раз в космос отправили 52 спутника связи Starlink.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Вывод на орбиту состоялся с помощью ракеты Falcon 9 с базы Ванденберг ВВС США сегодня в 02:10 по московскому времени. Через 8,5 минут после запуска первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю, совершив посадку на принадлежащую SpaceX беспилотную баржу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Это уже пятые взлёт и посадка для данного ускорителя. Ранее ракета участвовала как в выводе на орбиту спутников Starlink, так и в доставке в космос спутника-радара Sarah-1 для германского правительства, а также выполнении миссий NROL-85 и NROL-87 для Национального разведывательного управления США.

Спутники Starlink были развёрнуты на орбите, как и планировалось — через 62 минуты после взлёта. Сегодня группировка Starlink насчитывает уже более 3400 экземпляров, имеется разрешение от американских властей на запуск ещё 12 тыс., а также подана заявка на вывод на орбиту ещё 30 тыс. На днях основатель SpaceX Илон Маск (Elon Musk) заявил, что число выпущенных для подключения к его сети терминалов превысило 1 млн экземпляров.

Это был «юбилейный» 45-й запуск SpaceX в 2022 году. Кроме того, ранее в тот же день (по местному времени) состоялся запуск миссии к МКС с площадки Космического центра Кеннеди, прибытие на станцию должно состояться сегодня, в 23:57 МСК. В ближайшем будущем планируется и ещё одна миссия — с мыса Канаверал запустят в космос два коммерческих спутника связи.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, сети и коммуникации, космос,
Теги: spacex, starlink, спутник, сети и коммуникации, космос
spacex, starlink, спутник, сети и коммуникации, космос
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