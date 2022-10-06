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Рынок ПК будет падать следующие два года и это навредит бизнесу AMD, считают аналитики

В разгар пандемии спрос на комплектующие для ПК преимущественно рос, и даже если случались какие-то провалы, то компания AMD на фоне конкурентов всё равно чувствовала себя уверенно, продолжая увеличивать свою долю рынка. Два последующих года не будут для неё столь же благоприятными, как считают аналитики, поскольку обороты рынка ПК продолжат снижаться даже по итогам 2023 года.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

С таким прогнозом выступили аналитики Wells Fargo, которые убеждены, что в этом году общая выручка на рынке ПК сократится на 15‒19 %, а по итогам 2023 года она сократится ещё на 5‒6 %. Непосредственно в случае с AMD это будет означать, что по итогам текущего года компания выручит не более $25,5 млрд ($4,11 на одну акцию), а в 2023 году выручка AMD не превысит $26,6 млрд ($4,13 на одну акцию). Ещё через год выручка компании хоть и вырастет до $29,4 млрд ($4,75 на одну акцию), говорить о заметном прорыве не придётся.

Не следует питать иллюзий и по поводу предстоящих успехов AMD в серверном сегменте, как заявляют эксперты Wells Fargo. В последние годы доля компании на этом рынке неуклонно росла, но сейчас его участники могут столкнуться с затовариванием складов и сократить объёмы закупок новых компонентов. В первом полугодии AMD удалось, по данным IDC, занять 22 % рынка центральных процессоров серверного назначения, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 13 %, а во второй половине прошлого года вырос до 19 %. Сейчас работа компании в этом секторе усложняется тем, что клиенты стали гораздо реже обновлять аппаратную базу. Самое интересное, что даже публикация подобных прогнозов относительно перспектив бизнеса AMD не помешала акциям компании дорожать на протяжении трёх последних торговых сессий.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, финансовые новости и аналитика,
Теги: amd, epyc, wells fargo, аналитика, рынок пк
amd, epyc, wells fargo, аналитика, рынок пк
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