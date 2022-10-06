Китайская BYD закрепилась на втором месте среди крупнейших производителей тяговых аккумуляторов

Опубликованные агентством Bloomberg данные SNE Research указывают, что китайская компания BYD уже второй месяц подряд удерживает за собой вторую позицию в рейтинге крупнейших поставщиков тяговых аккумуляторов мира. Ранее занимавшая второе место LG Energy Solution довольствуется третьим, и теперь два крупнейших поставщика аккумуляторов в мире имеют «китайскую прописку» — лидером с большим отрывом от ближайших конкурентов остаётся CATL.

В августе этого года, по данным SNE Research, китайская компания BYD выпустила тяговых аккумуляторов совокупной ёмкостью 6,5 ГВт‧ч, а LG Energy Solution уступила ей со своими 5,0 ГВт‧ч. Если китайский соперник увеличил объёмы производства в годовом сравнении на 159 %, то корейская компания смогла нарастить их всего на 16 %. Лидирующая в рейтинге CATL выпустила в августе аккумуляторы совокупной ёмкостью 18 ГВт‧ч, что на 129 % больше итогов августа прошлого года.

«Старожил» рынка в лице японской корпорации Panasonic ограничивается четвёртым местом и 3,1 ГВт‧ч совокупной ёмкости выпущенных в августе аккумуляторов, корейская SK On занимает пятое место с 2,2 ГВт‧ч, Samsung SDI уступает ей лишь незначительно со своими 2,1 ГВт‧ч и шестым местом, а вот на седьмом месте расположилась китайская CALB, которая на этой неделе вышла на фондовый рынок в Шанхае и смогла привлечь до $1,3 млрд на расширение своих производственных мощностей.

Основанная в 2015 году связанными с китайской аэрокосмической промышленностью компаниями CALB снабжает тяговыми аккумуляторами электромобили XPeng. С января по июль этого года компании удалось выпустить тяговых аккумуляторов совокупной ёмкостью 4,2 ГВт‧ч, а всего она намеревается ввести в строй предприятия, способные ежегодно обеспечивать выпуск тяговых аккумуляторов ёмкостью 200 ГВт‧ч. Через год CALB рассчитывает оказаться в пятёрке мировых лидеров, а через пять лет попасть в тройку. Выход на фондовый рынок поможет производителю привлечь необходимый для быстрой экспансии бизнеса капитал.