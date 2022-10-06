3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Китайская BYD закрепилась на втором мест...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайская BYD закрепилась на втором месте среди крупнейших производителей тяговых аккумуляторов

Опубликованные агентством Bloomberg данные SNE Research указывают, что китайская компания BYD уже второй месяц подряд удерживает за собой вторую позицию в рейтинге крупнейших поставщиков тяговых аккумуляторов мира. Ранее занимавшая второе место LG Energy Solution довольствуется третьим, и теперь два крупнейших поставщика аккумуляторов в мире имеют «китайскую прописку» — лидером с большим отрывом от ближайших конкурентов остаётся CATL.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

В августе этого года, по данным SNE Research, китайская компания BYD выпустила тяговых аккумуляторов совокупной ёмкостью 6,5 ГВт‧ч, а LG Energy Solution уступила ей со своими 5,0 ГВт‧ч. Если китайский соперник увеличил объёмы производства в годовом сравнении на 159 %, то корейская компания смогла нарастить их всего на 16 %. Лидирующая в рейтинге CATL выпустила в августе аккумуляторы совокупной ёмкостью 18 ГВт‧ч, что на 129 % больше итогов августа прошлого года.

«Старожил» рынка в лице японской корпорации Panasonic ограничивается четвёртым местом и 3,1 ГВт‧ч совокупной ёмкости выпущенных в августе аккумуляторов, корейская SK On занимает пятое место с 2,2 ГВт‧ч, Samsung SDI уступает ей лишь незначительно со своими 2,1 ГВт‧ч и шестым местом, а вот на седьмом месте расположилась китайская CALB, которая на этой неделе вышла на фондовый рынок в Шанхае и смогла привлечь до $1,3 млрд на расширение своих производственных мощностей.

Основанная в 2015 году связанными с китайской аэрокосмической промышленностью компаниями CALB снабжает тяговыми аккумуляторами электромобили XPeng. С января по июль этого года компании удалось выпустить тяговых аккумуляторов совокупной ёмкостью 4,2 ГВт‧ч, а всего она намеревается ввести в строй предприятия, способные ежегодно обеспечивать выпуск тяговых аккумуляторов ёмкостью 200 ГВт‧ч. Через год CALB рассчитывает оказаться в пятёрке мировых лидеров, а через пять лет попасть в тройку. Выход на фондовый рынок поможет производителю привлечь необходимый для быстрой экспансии бизнеса капитал.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
К концу года китайская BYD намерена продавать по 280 тыс. гибридов и электромобилей в месяц
Аналитика: производство аккумуляторов входит в период бурного роста, а дефицит лития будет преодолён
BYD обогнала LG Energy Solution и вышла на второе место в мире по производству аккумуляторов
Руководство Toyota Motor: полный переход на электромобили невозможен в назначенные политиками сроки
OnePlus представила смарт-часы Nord Watch — 1,78-дюймовый AMOLED-дисплей и до 30 дней без подзарядки за $85
Xiaomi пообещала «всеми средствами» защитить свой бизнес в Индии после конфискации активов на $682 млн
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: byd, lg energy solution, аккумуляторы, электромобиль, аналитика
byd, lg energy solution, аккумуляторы, электромобиль, аналитика
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца – октябрь 2022 года 98
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 18
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
Обзор смартфона Infinix HOT 12 Pro: в тесноте, да не в обиде 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Windows 11 можно легко поднять производительность в играх — нужно отключить пару функций виртуализации
Electronic Arts раскрыла системные требования для комфортной езды в Need for Speed Unbound
Игровой ИИ AlphaZero открыл новый способ умножения матриц впервые за 50 лет
Пользователи обрушили рейтинг Overwatch 2 на Metacritic: 1,3 балла из 10
Луна могла образоваться за несколько часов после столкновения Земли с другой планетой
Новая статья: 10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 4 ч.
В России появилась ещё одна соцсеть — QR'ME, которая построена на QR-кодах 7 ч.
Sony добавила в Marvel’s Spider-Man на ПК интеграцию с PSN, но пользы от неё пока мало 7 ч.
Добро пожаловать в Город душ: Капитан Прайс и Гоуст на пороге глобального конфликта в релизном трейлере Call of Duty: Modern Warfare 2 8 ч.
Вслед за The Witcher и Cyberpunk: CD Projekt раскрыла жанр первой игры по своей новой франшизе 9 ч.
Владельцы смартфонов Pixel 7 и 7 Pro получат бесплатный доступ к Google One VPN 9 ч.
Ирония судьбы: Switch-версия NieR: Automata вышла с переводом на русский, но купить её в России нельзя 10 ч.
Анонс Need for Speed Unbound: все утечки подтвердились, предзаказы для жителей РФ и РБ недоступны 11 ч.
ЕС полностью закрыл доступ россиянам к криптовалютным услугам 13 ч.
В России могут ввести персональную ответственность за утечки данных 14 ч.
Очередь за Steam Deck наконец рассосалась и консоль можно купить в любой момент, — а ещё для неё вышла док-станция 4 ч.
Uber вернулась в сферу роботакси — поставкой авто займётся Motional 7 ч.
У камеры Pixel 7 появился голосовой помощник, который поможет делать селфи слабовидящим пользователям 7 ч.
CoolIT и Asetek договорились урегулировать все патентные споры — разбирательства шли 9 лет 8 ч.
Французский суд снизил антимонопольный штраф Apple с €1,1 млрд до €372 млн 8 ч.
Boston Dynamics и другие компании пообещала не давать своим роботам оружие 8 ч.
Учёные усомнились в наличии жидкой воды на южном полюсе Марса 8 ч.
Китайцы протестировали GeForce RTX 4080 16GB — в бенчмарках 3DMark ей не оказалось равных 9 ч.
Google представила флагманы Pixel 7 и Pixel 7 Pro — новый процессор Tensor G2 и Android 13 по цене от $600 10 ч.
Пауэрбанк, на котором можно ездить: электромобиль Volvo EX90 сможет снабжать энергией целый дом 10 ч.