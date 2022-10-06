Intel доложила о достижении самого высокого в отрасли показателя выхода годных квантовых чипов на основе кремниевых спиновых кубитов — они были выпущены в научно-исследовательском центре компании в Орегоне (США). При этом компания заявляет и о максимальной однородности производимых решений. Это важное достижение в работе по созданию квантовых чипов на основе процессов транзисторного производства Intel.

Исследование проводилось на тестовом чипе Intel второго поколения. Посредством криозонда температура была снижена до 1,7 К (-271,45 °C), и учёные изолировали 12 квантовых точек и 4 сенсора. По результатам тестирования было подтверждено, что компания получила крупнейшее в отрасли кремниевое электронно-спиновое устройство: по одному электрону в каждой позиции на всей 300-мм пластине.

Сегодня кремниевые спиновые кубиты производятся на отдельных чипах, однако Intel удалось добиться успеха на целой пластине. Производство с использованием EUV-литографии продемонстрировало 95-процентный выход годных чипов в составе пластины: при помощи криозонда и специализированного ПО учёные менее чем за 24 часа получили более 900 одиночных и более 400 двойных квантовых битов при температуре на один градус выше абсолютного нуля.

Повышенные выход годной продукции и однородность низкотемпературных компонентов в сравнении с предыдущими тестовыми чипами Intel позволили компании применить статистический контроль для выявления областей производственного процесса, подлежащих дальнейшей оптимизации. Это стало важным шагом на пути к масштабированию производства до тысяч или миллионов кубитов, необходимых для коммерческого квантового компьютера.

«Intel продолжает движение к производству кремниевых спиновых кубитов, используя свою технологию выпуска транзисторов. Высокие выход годной продукции и однородность показывают, что производство квантовых чипов на существующих транзисторных узлах Intel являются оправданной стратегией и убедительным показателем успеха по мере продвижения технологии к коммерческому этапу. В будущем мы продолжим повышать качество этих компонентов и разрабатывать системы более крупного масштаба, а эти шаги станут кирпичиками для нашего ускоренного развития», — прокомментировал достижение директор подразделения Intel Quantum Hardware Джеймс Кларк (James Clarke).