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Блогер завершил GTA V, убив менее 100 человек — прохождение растянулось на три года

Австралийский блогер Мэтью Джадж (Matthew Judge), более известный под псевдонимом DarkViperAU, завершил своё максимально миролюбивое прохождение экшена в открытом мире Grand Theft Auto V с рекордным результатом.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

В пацифистское приключение по миру Grand Theft Auto V стример отправился ещё в мае 2019 года. Спустя чуть больше трёх лет, почти 30 видео и тысячи проведённых в игре часов дело DarkViperAU было сделано.

Используя вольное толкование пацифизма, DarkViperAU поставил перед собой несколько ограничений: убивать только при крайней необходимости, в рукопашную и без брони (если есть такая возможность), а также не прибегать к читам или модам.

На пути к достижению каноничной концовки GTA V от руки DarkViperAU пало «всего» 96 человек. Самым миролюбивым из трёх протагонистов оказался Франклин (10 убийств), а наиболее кровожадным — Тревор (50 жертв).

Результат DarkViperAU делает его без пяти минут святым по сравнению с предыдущим рекордсменом — группа пацифистов-любителей с форума Reddit утверждала, что по пути к финалу игры придётся умертвить как минимум 726 человек.

В прошлогоднем видео DarkViperAU раскритиковал методы энтузиастов с Reddit: стример отметил, что многих убийств из их ролика можно было избежать, в том числе за счёт своевременного переключения между героями.

Grand Theft Auto V дебютировала в сентябре 2013 года на PS3 и Xbox 360, а впоследствии добралась до PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series X и S. К концу июня 2022-го продажи игры приблизились к 170 млн копий.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: grand theft auto v, rockstar games, экшен
grand theft auto v, rockstar games, экшен
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