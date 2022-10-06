«Ремейк — это то, каким я запомнил оригинал»: новую Dead Space сравнили с игрой 2008 года в 10-минутном видео

Испанский YouTube-блогер ElAnalistaDeBits, занимающийся техническим разбором игр, опубликовал десятиминутный ролик со сравнением ремейка Dead Space от EA Motive и оригинала Visceral Games (тогда — EA Redwood Shores). Автор сопоставил фрагменты из игры 2008 года с кадрами из недавнего трейлера и более ранними отрывками.

Самыми заметными отличиями пользователи называют освещение и объёмный туман. Эти новшества разработчики выделяли и сами — им посвятили вышедший в мае шестиминутный ролик из серии Official Art Deep-Dive (YouTube). Авторы не только обновили технологическую основу (ремейк создаётся на движке Frostbite), но и переработали дизайн освещения, чтобы он выглядел современным, но в то же время передавал дух оригинальной игры.

Создатель ролика обратил внимание пользователей не только на улучшенные модели и текстуры и в целом возросший уровень детализации, но и на некоторые эффекты постобработки вроде взрывов и выстрелов и ещё более впечатляющий дизайн локаций.

ElAnalistaDeBits продемонстрировал и некоторые геймплейные отличия. В ремейке позволят свободно передвигаться в невесомости, изменяя «вертикальность» уровней, выбирать альтернативные пути и исследовать новые локации (включая вырезанные из игры 2008 года). Вдобавок система расчленения врагов станет намного подробнее.

«Ремейк — это то, каким я запомнил оригинал», — гласит один из самых популярных комментариев к ролику на YouTube (автор — bf3ram). Многие отметили, что трейлер произвёл на них такое же сильное впечатление, как первая Dead Space в 2008-м, в то время поразившая их графикой, звуком, дизайном окружения и атмосферой. Также пользователи обратили внимание на то, что оригинал и сейчас выглядит на удивление хорошо.

Одновременно с публикацией геймплейного трейлера Electronic Arts открыла предзаказы ремейка. В Steam стандартное издание предлагается за $60 (в России — только в Origin и Epic Games Store за 3499 рублей), тогда как на консолях оно оценено в $70. Также были опубликованы системные требования — в минимальных заявлена NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700.

Релиз состоится 27 января 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Поддержку русского языка в игру не добавят.