3DNews Новости Software PlayStation «Ремейк — это то, каким я запомнил ориги...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Ремейк — это то, каким я запомнил оригинал»: новую Dead Space сравнили с игрой 2008 года в 10-минутном видео

Испанский YouTube-блогер ElAnalistaDeBits, занимающийся техническим разбором игр, опубликовал десятиминутный ролик со сравнением ремейка Dead Space от EA Motive и оригинала Visceral Games (тогда — EA Redwood Shores). Автор сопоставил фрагменты из игры 2008 года с кадрами из недавнего трейлера и более ранними отрывками.

Источник изображений: youtube.com/c/ElAnalistaDeBits

Источник изображений: youtube.com/c/ElAnalistaDeBits

Самыми заметными отличиями пользователи называют освещение и объёмный туман. Эти новшества разработчики выделяли и сами — им посвятили вышедший в мае шестиминутный ролик из серии Official Art Deep-Dive (YouTube). Авторы не только обновили технологическую основу (ремейк создаётся на движке Frostbite), но и переработали дизайн освещения, чтобы он выглядел современным, но в то же время передавал дух оригинальной игры.

Создатель ролика обратил внимание пользователей не только на улучшенные модели и текстуры и в целом возросший уровень детализации, но и на некоторые эффекты постобработки вроде взрывов и выстрелов и ещё более впечатляющий дизайн локаций.

ElAnalistaDeBits продемонстрировал и некоторые геймплейные отличия. В ремейке позволят свободно передвигаться в невесомости, изменяя «вертикальность» уровней, выбирать альтернативные пути и исследовать новые локации (включая вырезанные из игры 2008 года). Вдобавок система расчленения врагов станет намного подробнее.

«Ремейк — это то, каким я запомнил оригинал», — гласит один из самых популярных комментариев к ролику на YouTube (автор — bf3ram). Многие отметили, что трейлер произвёл на них такое же сильное впечатление, как первая Dead Space в 2008-м, в то время поразившая их графикой, звуком, дизайном окружения и атмосферой. Также пользователи обратили внимание на то, что оригинал и сейчас выглядит на удивление хорошо.

Одновременно с публикацией геймплейного трейлера Electronic Arts открыла предзаказы ремейка. В Steam стандартное издание предлагается за $60 (в России — только в Origin и Epic Games Store за 3499 рублей), тогда как на консолях оно оценено в $70. Также были опубликованы системные требования — в минимальных заявлена NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700.

Релиз состоится 27 января 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Поддержку русского языка в игру не добавят.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ремейк Dead Space напугает игроков ещё и GTX 1070 в минимальных системных требованиях
«Хоть бы EA не испортила игру»: дебютный геймплей экшена Wild Hearts дал геймерам надежду на качественный аналог Monster Hunter
«Не могу подобрать слов, насколько феноменально это выглядит»: геймплейный трейлер ремейка Dead Space привёл игроков в восторг
«Никто не может сказать, что случится через 10 лет»: создатель No More Heroes допустил выход четвёртой части
Авторы файтинга Guilty Gear Strive дадут попробовать кроссплей между PC и PlayStation в середине месяца
В удалённом твите звезды Horizon Forbidden West углядели намёк на дополнение к игре
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Ужастик, Xbox, PlayStation,
Теги: dead space, electronic arts, ea motive, экшен, хоррор
dead space, electronic arts, ea motive, экшен, хоррор
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца – октябрь 2022 года 98
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 18
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
Обзор смартфона Infinix HOT 12 Pro: в тесноте, да не в обиде 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Windows 11 можно легко поднять производительность в играх — нужно отключить пару функций виртуализации
Electronic Arts раскрыла системные требования для комфортной езды в Need for Speed Unbound
Игровой ИИ AlphaZero открыл новый способ умножения матриц впервые за 50 лет
Луна могла образоваться за несколько часов после столкновения Земли с другой планетой
Пользователи обрушили рейтинг Overwatch 2 на Metacritic: 1,3 балла из 10
Покупка Маском Twitter вновь под вопросом — нужно решить проблему с кредитом на $13 млрд 5 мин.
Новая статья: 10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 5 ч.
В России появилась ещё одна соцсеть — QR'ME, которая построена на QR-кодах 7 ч.
Sony добавила в Marvel’s Spider-Man на ПК интеграцию с PSN, но пользы от неё пока мало 8 ч.
Добро пожаловать в Город душ: Капитан Прайс и Гоуст на пороге глобального конфликта в релизном трейлере Call of Duty: Modern Warfare 2 8 ч.
Вслед за The Witcher и Cyberpunk: CD Projekt раскрыла жанр первой игры по своей новой франшизе 9 ч.
Владельцы смартфонов Pixel 7 и 7 Pro получат бесплатный доступ к Google One VPN 9 ч.
Ирония судьбы: Switch-версия NieR: Automata вышла с переводом на русский, но купить её в России нельзя 10 ч.
Анонс Need for Speed Unbound: все утечки подтвердились, предзаказы для жителей РФ и РБ недоступны 11 ч.
ЕС полностью закрыл доступ россиянам к криптовалютным услугам 13 ч.
Очередь за Steam Deck наконец рассосалась и консоль можно купить в любой момент, — а ещё для неё вышла док-станция 5 ч.
Uber вернулась в сферу роботакси — поставкой авто займётся Motional 7 ч.
У камеры Pixel 7 появился голосовой помощник, который поможет делать селфи слабовидящим пользователям 8 ч.
CoolIT и Asetek договорились урегулировать все патентные споры — разбирательства шли 9 лет 8 ч.
Французский суд снизил антимонопольный штраф Apple с €1,1 млрд до €372 млн 8 ч.
Boston Dynamics и другие компании пообещала не давать своим роботам оружие 8 ч.
Учёные усомнились в наличии жидкой воды на южном полюсе Марса 9 ч.
Китайцы протестировали GeForce RTX 4080 16GB — в бенчмарках 3DMark ей не оказалось равных 9 ч.
Google представила флагманы Pixel 7 и Pixel 7 Pro — новый процессор Tensor G2 и Android 13 по цене от $600 10 ч.
Пауэрбанк, на котором можно ездить: электромобиль Volvo EX90 сможет снабжать энергией целый дом 10 ч.