Toyota устранила дефект электромобилей bZ4X, из-за которого колёса могут отделиться во время движения

В июне Toyota Motor пришлось объявить отзыв всех 2700 выпущенных на тот момент электромобилей bZ4X, поскольку оказалось, что при резком торможении или изменении траектории существует риск отделения колёс от ступицы, а это серьёзная угроза безопасности. Новые машины не продавались, а уже реализованные должны были отправиться на стоянку к дилерам до тех пор, пока производитель не устранит дефект. И только теперь Toyota готова возобновить поставки электрических кроссоверов bZ4X.

Как сообщает Nikkei Asian Review, компании удалось удостовериться, что риск отделения колёс от ступицы можно нивелировать путём замены ступичных болтов и проверки момента их затяжки на всех новых экземплярах bZ4X, сходящих с конвейера Toyota Motor. Соответственно, замене подлежат и ступичные болты уже реализованных машин, причём это касается и соплатформенных кроссоверов Subaru Solterra. Самое интересное, что у кроссоверов Toyota bZ4X обнаружился и другой дефект сборки: на некоторых экземплярах могли быть неправильно установлены подушки безопасности, срабатывание которых могло привести к нанесению травм пассажирам, либо они просто могли не сработать. Очевидно, что в ходе отзывной кампании будет устранён и этот дефект.

Компания Toyota Motor является крупнейшим автопроизводителем в мире, но до сих пор достаточно прохладно относилась к идее создания электромобилей, довольствующихся тяговой батареей в качестве единственного источника энергии. К 2030 году она планирует нарастить объёмы выпуска только до 3,5 млн штук в год, это примерно одна треть текущего объёма продаж машин марки со всеми типами силовых установок. На прошлой неделе компания сообщила, что успела продать в США не более 232 кроссоверов bZ4X, которые в полном составе попали под отзыв. На домашнем рынке Японии в прошлом году электромобили формировали не более 1 % проданных легковых машин, здесь гораздо популярнее гибриды с ДВС. К 2025 году Toyota планирует вывести на рынок 15 новых моделей электромобилей, ещё через пять лет представить столько же, а к 2035 году будет продавать в Европе только машины, не загрязняющие окружающую среду выхлопными газами в процессе эксплуатации.