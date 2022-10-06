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Toyota устранила дефект электромобилей bZ4X, из-за которого колёса могут отделиться во время движения

В июне Toyota Motor пришлось объявить отзыв всех 2700 выпущенных на тот момент электромобилей bZ4X, поскольку оказалось, что при резком торможении или изменении траектории существует риск отделения колёс от ступицы, а это серьёзная угроза безопасности. Новые машины не продавались, а уже реализованные должны были отправиться на стоянку к дилерам до тех пор, пока производитель не устранит дефект. И только теперь Toyota готова возобновить поставки электрических кроссоверов bZ4X.

Toyota Motor

Toyota Motor

Как сообщает Nikkei Asian Review, компании удалось удостовериться, что риск отделения колёс от ступицы можно нивелировать путём замены ступичных болтов и проверки момента их затяжки на всех новых экземплярах bZ4X, сходящих с конвейера Toyota Motor. Соответственно, замене подлежат и ступичные болты уже реализованных машин, причём это касается и соплатформенных кроссоверов Subaru Solterra. Самое интересное, что у кроссоверов Toyota bZ4X обнаружился и другой дефект сборки: на некоторых экземплярах могли быть неправильно установлены подушки безопасности, срабатывание которых могло привести к нанесению травм пассажирам, либо они просто могли не сработать. Очевидно, что в ходе отзывной кампании будет устранён и этот дефект.

Компания Toyota Motor является крупнейшим автопроизводителем в мире, но до сих пор достаточно прохладно относилась к идее создания электромобилей, довольствующихся тяговой батареей в качестве единственного источника энергии. К 2030 году она планирует нарастить объёмы выпуска только до 3,5 млн штук в год, это примерно одна треть текущего объёма продаж машин марки со всеми типами силовых установок. На прошлой неделе компания сообщила, что успела продать в США не более 232 кроссоверов bZ4X, которые в полном составе попали под отзыв. На домашнем рынке Японии в прошлом году электромобили формировали не более 1 % проданных легковых машин, здесь гораздо популярнее гибриды с ДВС. К 2025 году Toyota планирует вывести на рынок 15 новых моделей электромобилей, ещё через пять лет представить столько же, а к 2035 году будет продавать в Европе только машины, не загрязняющие окружающую среду выхлопными газами в процессе эксплуатации.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, окружающая среда,
Теги: toyota, электромобиль, отзыв продукции
toyota, электромобиль, отзыв продукции
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