Представлен 220-долларовый смартфон Oppo A77s с чипом Snapdragon 680

Китайская компания Oppo анонсировала смартфон среднего уровня A77s под управлением операционной системы ColorOS 12.1 на основе Android 12. Применена аппаратная платформа Qualcomm без поддержки сотовой связи 5G.

Дисплей имеет размер 6,56 дюйма по диагонали, обладает разрешением 1612 × 720 точек (формат HD+), частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 кд/м2. За защиту от повреждений отвечает прочное стекло Panda Glass.

Задействован процессор Snapdragon 680, объединяющий восемь вычислительных ядер Kryo 265 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графический ускоритель Adreno 610. Интегрированный модем обеспечивает поддержку сетей 4G/LTE. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD.

Фронтальная камера выполнена на 8-мегапиксельном сенсоре. Сзади расположена двойная камера с 50-мегапиксельным основным модулем (f/1,8) и 2-мегапикссельным вспомогательным датчиком.

В арсенале смартфона Oppo A77s — адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, стереофонические динамики, боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Ориентировочная цена — 220 долларов США.