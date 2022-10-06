3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Представлен 220-долларовый смартфон Oppo...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен 220-долларовый смартфон Oppo A77s с чипом Snapdragon 680

Китайская компания Oppo анонсировала смартфон среднего уровня A77s под управлением операционной системы ColorOS 12.1 на основе Android 12. Применена аппаратная платформа Qualcomm без поддержки сотовой связи 5G.

Источник изображений: Oppo

Источник изображений: Oppo

Дисплей имеет размер 6,56 дюйма по диагонали, обладает разрешением 1612 × 720 точек (формат HD+), частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 кд/м2. За защиту от повреждений отвечает прочное стекло Panda Glass.

Задействован процессор Snapdragon 680, объединяющий восемь вычислительных ядер Kryo 265 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графический ускоритель Adreno 610. Интегрированный модем обеспечивает поддержку сетей 4G/LTE. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD.

Фронтальная камера выполнена на 8-мегапиксельном сенсоре. Сзади расположена двойная камера с 50-мегапиксельным основным модулем (f/1,8) и 2-мегапикссельным вспомогательным датчиком.

В арсенале смартфона Oppo A77s — адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, стереофонические динамики, боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Ориентировочная цена — 220 долларов США.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлен смартфон Oppo K10x с экраном Full HD+ и 12 Гбайт ОЗУ
Поставщик аккумуляторов для Xiaomi и Oppo поднял цены: китайские смартфоны подорожают
Oppo прекратит поставлять зарядки в комплекте с некоторыми смартфонами в следующем году
Европейские сотовые операторы совместно запустят голографическую видеосвязь
На видео показался невышедший смартфон LG Rollable со сворачивающимся дисплеем — он был почти готов к запуску
Поставки китайских смартфонов в Россию взлетели в 5 раз с марта
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: oppo, смартфон
oppo, смартфон
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца – октябрь 2022 года 98
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 18
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
Обзор смартфона Infinix HOT 12 Pro: в тесноте, да не в обиде 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Windows 11 можно легко поднять производительность в играх — нужно отключить пару функций виртуализации
Electronic Arts раскрыла системные требования для комфортной езды в Need for Speed Unbound
Игровой ИИ AlphaZero открыл новый способ умножения матриц впервые за 50 лет
Луна могла образоваться за несколько часов после столкновения Земли с другой планетой
Пользователи обрушили рейтинг Overwatch 2 на Metacritic: 1,3 балла из 10
Покупка Маском Twitter вновь под вопросом — нужно решить проблему с кредитом на $13 млрд 5 мин.
Новая статья: 10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 5 ч.
В России появилась ещё одна соцсеть — QR'ME, которая построена на QR-кодах 7 ч.
Sony добавила в Marvel’s Spider-Man на ПК интеграцию с PSN, но пользы от неё пока мало 8 ч.
Добро пожаловать в Город душ: Капитан Прайс и Гоуст на пороге глобального конфликта в релизном трейлере Call of Duty: Modern Warfare 2 8 ч.
Вслед за The Witcher и Cyberpunk: CD Projekt раскрыла жанр первой игры по своей новой франшизе 9 ч.
Владельцы смартфонов Pixel 7 и 7 Pro получат бесплатный доступ к Google One VPN 9 ч.
Ирония судьбы: Switch-версия NieR: Automata вышла с переводом на русский, но купить её в России нельзя 10 ч.
Анонс Need for Speed Unbound: все утечки подтвердились, предзаказы для жителей РФ и РБ недоступны 11 ч.
ЕС полностью закрыл доступ россиянам к криптовалютным услугам 13 ч.
Очередь за Steam Deck наконец рассосалась и консоль можно купить в любой момент, — а ещё для неё вышла док-станция 5 ч.
Uber вернулась в сферу роботакси — поставкой авто займётся Motional 7 ч.
У камеры Pixel 7 появился голосовой помощник, который поможет делать селфи слабовидящим пользователям 8 ч.
CoolIT и Asetek договорились урегулировать все патентные споры — разбирательства шли 9 лет 8 ч.
Французский суд снизил антимонопольный штраф Apple с €1,1 млрд до €372 млн 8 ч.
Boston Dynamics и другие компании пообещала не давать своим роботам оружие 8 ч.
Учёные усомнились в наличии жидкой воды на южном полюсе Марса 9 ч.
Китайцы протестировали GeForce RTX 4080 16GB — в бенчмарках 3DMark ей не оказалось равных 9 ч.
Google представила флагманы Pixel 7 и Pixel 7 Pro — новый процессор Tensor G2 и Android 13 по цене от $600 10 ч.
Пауэрбанк, на котором можно ездить: электромобиль Volvo EX90 сможет снабжать энергией целый дом 10 ч.