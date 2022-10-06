Компания Biostar представила материнскую плату Racing B650EGTQ для процессоров Ryzen 7000. Новинка, основанная на чипсете AMD B650E, использует форм-фактор Micro-ATX.

В основе платы применяется 14-фазная подсистема питания VRM с силовыми элементами, рассчитанными на ток 90 А. Питание процессора обеспечивают один 8-контактный и один 4-контактный коннекторы.

Производитель заявляет для платы Racing B650EGTQ наличие одного разъёма PCIe 5.0 x16 для видеокарт и одного PCIe 4.0 x16. Во втором случае на слот выведено лишь четыре линии PCIe. Также указывается наличие одного M.2 PCIe 5.0 и одного M.2 PCIe 4.0 для твердотельных NVMe-накопителей. Плата поддерживает модули памяти стандарта DDR5.

В оснащение материнской платы также входят четыре разъёма SATA III, 2,5-гигабитный сетевой адаптер под управлением контроллера Realtek 8125B и звуковой кодек Realtek ALC1220. Для новинки также указана поддержка беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

Стоимость материнской платы Racing B650EGTQ производитель не сообщил.