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Biostar представила материнскую плату Racing B650EGTQ для процессоров Ryzen 7000

Компания Biostar представила материнскую плату Racing B650EGTQ для процессоров Ryzen 7000. Новинка, основанная на чипсете AMD B650E, использует форм-фактор Micro-ATX.

Источник изображений: Biostar

Источник изображений: Biostar

В основе платы применяется 14-фазная подсистема питания VRM с силовыми элементами, рассчитанными на ток 90 А. Питание процессора обеспечивают один 8-контактный и один 4-контактный коннекторы.

Производитель заявляет для платы Racing B650EGTQ наличие одного разъёма PCIe 5.0 x16 для видеокарт и одного PCIe 4.0 x16. Во втором случае на слот выведено лишь четыре линии PCIe. Также указывается наличие одного M.2 PCIe 5.0 и одного M.2 PCIe 4.0 для твердотельных NVMe-накопителей. Плата поддерживает модули памяти стандарта DDR5.

В оснащение материнской платы также входят четыре разъёма SATA III, 2,5-гигабитный сетевой адаптер под управлением контроллера Realtek 8125B и звуковой кодек Realtek ALC1220. Для новинки также указана поддержка беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

Стоимость материнской платы Racing B650EGTQ производитель не сообщил.

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Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: biostar, материнские платы, ryzen 7000
biostar, материнские платы, ryzen 7000
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