MSI представила вместительный корпус MEG Prospect 700R с 4,3-дюймовым сенсорным дисплеем

Компания MSI анонсировала корпуса серии MEG Prospect 700 — свои самые крупные модели для высокопроизводительных игровых компьютеров. Дебютировали две версии: MEG Prospect 700R и MEG Prospect 700RL с возможностью монтажа материнских плат формата вплоть до E-ATX.

Главное отличие между новинками заключается в том, что MEG Prospect 700R располагает 4,3-дюймовым сенсорным дисплеем в верхней части. Через него можно управлять подсветкой и скоростью вращения вентиляторов, просматривать температуру системы, погоду и другие данные.

Корпуса созданы в партнёрстве с компанией EK: они допускают установку кастомизированной распределительной панели для системы жидкостного охлаждения (СЖО). В оснащение изначально входят четыре вентилятора диаметром 140 мм с адресуемой подсветкой ARGB — три фронтальных и тыльный.

Возможно применение видеокарт длиной до 400 мм, а в общей сложности можно установить до семи плат расширения. Внутри есть место для двух накопителей типоразмера 3,5/2,5 дюйма и двух устройств хранения данных формата 2,5 дюйма.

Габариты составляют 585 × 257 × 537 мм, вес — около 17 кг. Левая боковая стенка изготовлена из закалённого стекла. Можно задействовать до десяти вентиляторов или до четырёх радиаторов СЖО. Ограничение по высоте процессорного кулера — 185 мм.