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Дебютировал игровой монитор MSI G274QPF-QD на панели с квантовыми точками

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью G274QPF-QD для игровых компьютеров. Новинка выполнена на матрице Rapid IPS, которая обеспечивает время отклика GtG в 1 мс и частоту обновления 170 Гц.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Панель имеет традиционную плоскую форму; её диагональ составляет 27 дюймов. Реализована технология квантовых точек, благодаря чему улучшается цветопередача. В частности, заявлен 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 80-процентный охват цветового пространства REC.2020. Количество воспроизводимых оттенков превышает 1 млрд.

Разрешение G274QPF-QD равно 2560 × 1440 пикселей, что соответствует формату WQHD. Яркость достигает 400 кд/м2 (стандарт VESA DisplayHDR 400), контрастность — 1000:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

Говорится о совместимости с технологией NVIDIA G-Sync, призванной повысить плавность игрового процесса. Система Night Vision улучшает видимость тёмных участков изображения.

В оснащение входят два интерфейса HDMI 2.0b, разъём DisplayPort 1.4, порт USB Type-C и гнездо для наушников на 3,5 мм. Подставка предоставляет полную свободу регулировок, включая перевод из альбомной ориентации в портретную. О цене сведений нет.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: msi, монитор, игровой монитор
msi, монитор, игровой монитор
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