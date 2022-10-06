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IBM инвестирует в разработку квантовых компьютеров до $20 млрд

Некогда выпускавшая массовые персональные компьютеры американская корпорация IBM в последние годы сосредоточилась на разработке программного обеспечения и создании серверных систем для высокопроизводительных вычислений. Следуя примеру Intel и Micron, она тоже собирается претендовать на получение правительственных субсидий для развития своего кластера в штате Нью-Йорк, который будет специализироваться на квантовых вычислениях.

Как сообщает Reuters, в церемонии объявления о новых инвестициях в эту сферу на этой неделе примет участие президент США Джозеф Байден (Joseph Biden), который ради этого посетит штат Нью-Йорк и выступит в местечке Поукипси, где IBM проводит профильные исследования. Компанию Байдену составит и генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna). В планы компании входит превращение этой площадки в «мировой хаб разработок в сфере квантовых вычислений». На финансирование соответствующих нужд компанией IBM будет выделено $20 млрд. На субсидии какого размера она сможет претендовать, не уточняется.

В целом, представители IBM заявили, что финансирование национальной полупроводниковой отрасли США позволит надёжно обеспечить чипами следующего поколения современные компьютеры и системы искусственного интеллекта. Инвестиции в сумме $20 млрд будут растянуты на десять лет и охватят сферы разработки и производства полупроводниковых компонентов, а также технологии создания мейнфреймов, систем искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Конкретная схема распределения средств между этими направлениями деятельности не приводится.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: ibm, квантовые вычисления, квантовые компьютеры, инвестиции, нью-йорк
ibm, квантовые вычисления, квантовые компьютеры, инвестиции, нью-йорк
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