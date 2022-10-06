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В России могут ввести персональную ответственность за утечки данных

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации внесло изменения в закон об оборотных штрафах: в частности, появился пункт об ответственности для должностных лиц.

Источник изображения: pixabay.com

Источник изображения: pixabay.com

Как сообщает газета «Ведомости», речь идёт о штрафах за утечки персональных данных. В новой редакции документа предусмотрены денежные взыскания не только для компаний, но и для их должностных лиц. Иными словами, вводится персональная ответственность за инциденты с данными.

Так, для руководителей компании, допустившей утечку данных от 10 000 до 100 000 субъектов, штраф составит от 200 000 до 400 000 рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц взыскание за такое же происшествие составит 0,02 % от оборота, но не менее 1 млн рублей.

Нужно отметить, что в настоящее время КоАП предусматривает штрафы за утечку данных только для юрлиц — от 60 000 до 100 000 рублей, а при повторном правонарушении — до 500 000 рублей.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: утечка данных, штраф, россия, законодательство
утечка данных, штраф, россия, законодательство
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