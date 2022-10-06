3DNews Новости Software Новости сети ЕС полностью закрыл доступ россиянам к к...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ЕС полностью закрыл доступ россиянам к криптовалютным услугам

Евросоюз утвердил новый пакет санкций, которым, в том числе, вводится полный запрет на обслуживание криптовалютных операций граждан и резидентов РФ на территории блока. Если в апреле ЕС ввёл в своих юрисдикциях ограничение для россиян на хранение средств в криптокошельках в размере 10 тысяч евро, то теперь они не смогут здесь ни создавать учётные записи, ни хранить цифровые активы.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

«Полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию криптокошельков и счетов и на предоставление депозитарных услуг по криптоактивам гражданам России и резидентам, независимо от общей стоимости этих криптоактивов», — указано в опубликованном пресс-релизе.

Сообщения источников о намерении ЕС ужесточить ограничения в отношении криптовалютных услуг россиянам появились на прошлой неделе.

По словам сооснователя криптовалютной платформы Encry Foundation Романа Некрасова, запрет в первую очередь коснётся криптовалютных бирж и компаний со штаб-квартирами, зарегистрированными в ЕС. К нему могут присоединиться и международные биржи, которые планируют и дальше работать на европейском рынке, сообщил ресурсу РБК старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев.

Эксперт отметил, что в первую очередь блокировку услуг следует ждать от сервисов, которые ранее ввели ограничения на сумму хранящихся средств в криптовалюте. Например, это может быть Binance. Также нельзя исключать введение запретов со стороны P2P-площадок, особенно если те аффилированы с криптобиржами.

«Binance пока не получала официального подтверждения о санкциях в отношении криптоактивов граждан РФ. Российские пользователи смогут вывести средства со своих кошельков», — прокомментировали ситуацию в службе поддержки биржи Telegram-каналу Bloomberg.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
За полтора года криптовалютного бума AMD и NVIDIA заработали на видеокартах, как за шесть лет
Американские сенаторы поинтересовались, что делает M**a для борьбы с криптовалютными мошенниками на её платформах
Крупнейшие майнеры США потеряли более $1 миллиарда во II квартале из-за криптовалютного кризиса
Intel запустила технологию ИИ-масштабирования XeSS — конкурент NVIDIA DLSS и AMD FSR появился в Shadow of the Tomb Raider
Активы обанкротившегося криптоброкера Voyager купит FTX за $1,4 млрд
Valve отказалась от распродажи «Лунный Новый год» в Steam, зато теперь будет проводить весеннюю
Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: евросоюз, криптовалюта, санкции
евросоюз, криптовалюта, санкции
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца – октябрь 2022 года 98
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 18
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
Обзор смартфона Infinix HOT 12 Pro: в тесноте, да не в обиде 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Windows 11 можно легко поднять производительность в играх — нужно отключить пару функций виртуализации
Electronic Arts раскрыла системные требования для комфортной езды в Need for Speed Unbound
Игровой ИИ AlphaZero открыл новый способ умножения матриц впервые за 50 лет
Луна могла образоваться за несколько часов после столкновения Земли с другой планетой
Пользователи обрушили рейтинг Overwatch 2 на Metacritic: 1,3 балла из 10
Покупка Маском Twitter вновь под вопросом — нужно решить проблему с кредитом на $13 млрд 5 мин.
Новая статья: 10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 5 ч.
В России появилась ещё одна соцсеть — QR'ME, которая построена на QR-кодах 7 ч.
Sony добавила в Marvel’s Spider-Man на ПК интеграцию с PSN, но пользы от неё пока мало 8 ч.
Добро пожаловать в Город душ: Капитан Прайс и Гоуст на пороге глобального конфликта в релизном трейлере Call of Duty: Modern Warfare 2 8 ч.
Вслед за The Witcher и Cyberpunk: CD Projekt раскрыла жанр первой игры по своей новой франшизе 9 ч.
Владельцы смартфонов Pixel 7 и 7 Pro получат бесплатный доступ к Google One VPN 9 ч.
Ирония судьбы: Switch-версия NieR: Automata вышла с переводом на русский, но купить её в России нельзя 10 ч.
Анонс Need for Speed Unbound: все утечки подтвердились, предзаказы для жителей РФ и РБ недоступны 11 ч.
ЕС полностью закрыл доступ россиянам к криптовалютным услугам 13 ч.
Очередь за Steam Deck наконец рассосалась и консоль можно купить в любой момент, — а ещё для неё вышла док-станция 5 ч.
Uber вернулась в сферу роботакси — поставкой авто займётся Motional 7 ч.
У камеры Pixel 7 появился голосовой помощник, который поможет делать селфи слабовидящим пользователям 8 ч.
CoolIT и Asetek договорились урегулировать все патентные споры — разбирательства шли 9 лет 8 ч.
Французский суд снизил антимонопольный штраф Apple с €1,1 млрд до €372 млн 8 ч.
Boston Dynamics и другие компании пообещала не давать своим роботам оружие 8 ч.
Учёные усомнились в наличии жидкой воды на южном полюсе Марса 9 ч.
Китайцы протестировали GeForce RTX 4080 16GB — в бенчмарках 3DMark ей не оказалось равных 9 ч.
Google представила флагманы Pixel 7 и Pixel 7 Pro — новый процессор Tensor G2 и Android 13 по цене от $600 10 ч.
Пауэрбанк, на котором можно ездить: электромобиль Volvo EX90 сможет снабжать энергией целый дом 10 ч.