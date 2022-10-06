ЕС полностью закрыл доступ россиянам к криптовалютным услугам

Евросоюз утвердил новый пакет санкций, которым, в том числе, вводится полный запрет на обслуживание криптовалютных операций граждан и резидентов РФ на территории блока. Если в апреле ЕС ввёл в своих юрисдикциях ограничение для россиян на хранение средств в криптокошельках в размере 10 тысяч евро, то теперь они не смогут здесь ни создавать учётные записи, ни хранить цифровые активы.

«Полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию криптокошельков и счетов и на предоставление депозитарных услуг по криптоактивам гражданам России и резидентам, независимо от общей стоимости этих криптоактивов», — указано в опубликованном пресс-релизе.

Сообщения источников о намерении ЕС ужесточить ограничения в отношении криптовалютных услуг россиянам появились на прошлой неделе.

По словам сооснователя криптовалютной платформы Encry Foundation Романа Некрасова, запрет в первую очередь коснётся криптовалютных бирж и компаний со штаб-квартирами, зарегистрированными в ЕС. К нему могут присоединиться и международные биржи, которые планируют и дальше работать на европейском рынке, сообщил ресурсу РБК старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев.

Эксперт отметил, что в первую очередь блокировку услуг следует ждать от сервисов, которые ранее ввели ограничения на сумму хранящихся средств в криптовалюте. Например, это может быть Binance. Также нельзя исключать введение запретов со стороны P2P-площадок, особенно если те аффилированы с криптобиржами.

«Binance пока не получала официального подтверждения о санкциях в отношении криптоактивов граждан РФ. Российские пользователи смогут вывести средства со своих кошельков», — прокомментировали ситуацию в службе поддержки биржи Telegram-каналу Bloomberg.