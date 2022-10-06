Huawei возобновит выпуск 5G-смартфонов, несмотря на санкции США

Китайская компания Huawei намерена возобновить выпуск смартфонов с поддержкой 5G уже в следующем году, обойдя наложенные США санкции, сообщает Financial Times. В перспективе компания намерена вернуть себе долю на рынке смартфонов, на котором некогда занимала очень сильные позиции.

Huawei, некогда занимавшая лидирующие позиции на рынке смартфонов, стала заложником геополитических трений между США и Китаем и лишилась доступа к передовым чипсетам для смартфонов после введения в отношении неё санкций в 2019 году. В 2021 году доходы от связанного со смартфонами потребительского бизнеса упали на 50 % год к году, она теряет позиции не только на международном, но и на местном, китайском рынке. Вашингтон давно ограничил Huawei доступ к американским 5G-технологиям для смартфонов, но китайская компания активно разрабатывает пути обхода. Об этом FT сообщили несколько независимых источников, знакомых с вопросом.

Одним из вариантов является редизайн смартфонов без использования подсанкционных технологий. До того, как в США ужесточили санкции, Huawei применяла чипсеты Kirin, которые разрабатывала принадлежащая ей HiSilicon, а выпускала Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Последняя из-за санкций отказалась выпускать процессоры. Теперь Huawei перепроектирует смартфоны для использования менее передовых чипов, но также с 5G, которые можно производить на мощностях китайских компаний. Правда, подобные решения могут оказаться неконкурентоспособными на современном рынке.

Ещё одним способом обойти санкции может стать сотрудничество с компаниями, продающими чехлы для смартфонов — в продаже имеются модели с интегрированными модулями, поддерживающими 5G-соединение, вроде продукции Шеньчженьской Soyea Technology. В сентябре государственный мобильный оператор China Telecom начал продавать Huawei Mate 50 с подобными чехлами, аналогичные Soyea начала выпускать для Huawei P50 Pro.

Работа Huawei над обходом американских ограничений является чрезвычайно важной и для официального Пекина, стремящегося добиться технологической самодостаточности. План властей может стать потенциальным драйвером, способным помочь Huawei включиться в гонку 5G. Тем не менее по мнению экспертов IDC, в связи с ограничениями со стороны США Huawei находится в крайне невыгодном положении — у компании уйдёт очень много времени на выстраивание необходимой цепочки поставок, поэтому, когда ей это удастся, остальной мир уже войдёт в эру 6G. Как шутил представитель самой Huawei, пока компания является единственным производителем, продающим 4G-смартфоны в эпоху 5G.

Тем временем китайские потребители недовольны соотношением цены и функциональности смартфонов Huawei, не имеющих поддержки 5G. Как сообщает FT со ссылкой на представителя ремонтного сервиса в Шанхае, с момента релиза Mate 50 сотни людей обратились к нему с просьбой переделать модель под поддержку связи пятого поколения — некоторые даже приносили старые Mate 40, в которых соответствующие чипы присутствуют, буквально с просьбой перепаять их в новинки.