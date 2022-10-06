3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Huawei возобновит выпуск 5G-смартфонов, ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Huawei возобновит выпуск 5G-смартфонов, несмотря на санкции США

Китайская компания Huawei намерена возобновить выпуск смартфонов с поддержкой 5G уже в следующем году, обойдя наложенные США санкции, сообщает Financial Times. В перспективе компания намерена вернуть себе долю на рынке смартфонов, на котором некогда занимала очень сильные позиции.

Huawei Mate 50 //Источник изображения: Huawei

Huawei Mate 50 //Источник изображения: Huawei

Huawei, некогда занимавшая лидирующие позиции на рынке смартфонов, стала заложником геополитических трений между США и Китаем и лишилась доступа к передовым чипсетам для смартфонов после введения в отношении неё санкций в 2019 году. В 2021 году доходы от связанного со смартфонами потребительского бизнеса упали на 50 % год к году, она теряет позиции не только на международном, но и на местном, китайском рынке. Вашингтон давно ограничил Huawei доступ к американским 5G-технологиям для смартфонов, но китайская компания активно разрабатывает пути обхода. Об этом FT сообщили несколько независимых источников, знакомых с вопросом.

Одним из вариантов является редизайн смартфонов без использования подсанкционных технологий. До того, как в США ужесточили санкции, Huawei применяла чипсеты Kirin, которые разрабатывала принадлежащая ей HiSilicon, а выпускала Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Последняя из-за санкций отказалась выпускать процессоры. Теперь Huawei перепроектирует смартфоны для использования менее передовых чипов, но также с 5G, которые можно производить на мощностях китайских компаний. Правда, подобные решения могут оказаться неконкурентоспособными на современном рынке.

Ещё одним способом обойти санкции может стать сотрудничество с компаниями, продающими чехлы для смартфонов — в продаже имеются модели с интегрированными модулями, поддерживающими 5G-соединение, вроде продукции Шеньчженьской Soyea Technology. В сентябре государственный мобильный оператор China Telecom начал продавать Huawei Mate 50 с подобными чехлами, аналогичные Soyea начала выпускать для Huawei P50 Pro.

Работа Huawei над обходом американских ограничений является чрезвычайно важной и для официального Пекина, стремящегося добиться технологической самодостаточности. План властей может стать потенциальным драйвером, способным помочь Huawei включиться в гонку 5G. Тем не менее по мнению экспертов IDC, в связи с ограничениями со стороны США Huawei находится в крайне невыгодном положении — у компании уйдёт очень много времени на выстраивание необходимой цепочки поставок, поэтому, когда ей это удастся, остальной мир уже войдёт в эру 6G. Как шутил представитель самой Huawei, пока компания является единственным производителем, продающим 4G-смартфоны в эпоху 5G.

Тем временем китайские потребители недовольны соотношением цены и функциональности смартфонов Huawei, не имеющих поддержки 5G. Как сообщает FT со ссылкой на представителя ремонтного сервиса в Шанхае, с момента релиза Mate 50 сотни людей обратились к нему с просьбой переделать модель под поддержку связи пятого поколения — некоторые даже приносили старые Mate 40, в которых соответствующие чипы присутствуют, буквально с просьбой перепаять их в новинки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новая статья: HUAWEI MatePad Pro 11 дюймов: по-настоящему «про»
Huawei возобновит производство чипов с помощью китайских компаний, которые тоже попали под санкции США
Опальное 5G-оборудование Huawei нашло своё место в Таиланде, Индонезии и ОАЭ
Apple не вернёт Touch ID в старшие iPhone, хотя и тестировала новые сканеры отпечатков
Характеристики Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro опубликовали за несколько дней до презентации
OnePlus представила смарт-часы Nord Watch — 1,78-дюймовый AMOLED-дисплей и до 30 дней без подзарядки за $85
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, сети и коммуникации, разработка и производство электроники,
Теги: huawei, смартфон, 5g, китай, санкции
huawei, смартфон, 5g, китай, санкции
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца – октябрь 2022 года 98
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 18
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
Обзор смартфона Infinix HOT 12 Pro: в тесноте, да не в обиде 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Windows 11 можно легко поднять производительность в играх — нужно отключить пару функций виртуализации
Electronic Arts раскрыла системные требования для комфортной езды в Need for Speed Unbound
Игровой ИИ AlphaZero открыл новый способ умножения матриц впервые за 50 лет
Луна могла образоваться за несколько часов после столкновения Земли с другой планетой
Пользователи обрушили рейтинг Overwatch 2 на Metacritic: 1,3 балла из 10
Покупка Маском Twitter вновь под вопросом — нужно решить проблему с кредитом на $13 млрд 5 мин.
Новая статья: 10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 5 ч.
В России появилась ещё одна соцсеть — QR'ME, которая построена на QR-кодах 7 ч.
Sony добавила в Marvel’s Spider-Man на ПК интеграцию с PSN, но пользы от неё пока мало 8 ч.
Добро пожаловать в Город душ: Капитан Прайс и Гоуст на пороге глобального конфликта в релизном трейлере Call of Duty: Modern Warfare 2 8 ч.
Вслед за The Witcher и Cyberpunk: CD Projekt раскрыла жанр первой игры по своей новой франшизе 9 ч.
Владельцы смартфонов Pixel 7 и 7 Pro получат бесплатный доступ к Google One VPN 9 ч.
Ирония судьбы: Switch-версия NieR: Automata вышла с переводом на русский, но купить её в России нельзя 10 ч.
Анонс Need for Speed Unbound: все утечки подтвердились, предзаказы для жителей РФ и РБ недоступны 11 ч.
ЕС полностью закрыл доступ россиянам к криптовалютным услугам 13 ч.
Очередь за Steam Deck наконец рассосалась и консоль можно купить в любой момент, — а ещё для неё вышла док-станция 5 ч.
Uber вернулась в сферу роботакси — поставкой авто займётся Motional 7 ч.
У камеры Pixel 7 появился голосовой помощник, который поможет делать селфи слабовидящим пользователям 8 ч.
CoolIT и Asetek договорились урегулировать все патентные споры — разбирательства шли 9 лет 8 ч.
Французский суд снизил антимонопольный штраф Apple с €1,1 млрд до €372 млн 8 ч.
Boston Dynamics и другие компании пообещала не давать своим роботам оружие 8 ч.
Учёные усомнились в наличии жидкой воды на южном полюсе Марса 9 ч.
Китайцы протестировали GeForce RTX 4080 16GB — в бенчмарках 3DMark ей не оказалось равных 9 ч.
Google представила флагманы Pixel 7 и Pixel 7 Pro — новый процессор Tensor G2 и Android 13 по цене от $600 10 ч.
Пауэрбанк, на котором можно ездить: электромобиль Volvo EX90 сможет снабжать энергией целый дом 10 ч.