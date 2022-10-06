Пользователи обрушили рейтинг Overwatch 2 на Metacritic: 1,3 балла из 10

Проблемный запуск раннего доступа условно-бесплатного командного шутера Overwatch 2 запомнится не только несколькими крупными DDoS-атаками, обрывами соединения и трудностями при подключении у игроков, но также низкими пользовательскими оценками на Metacritic.

На момент написания данного материала средняя оценка игроков PC-версии Overwatch 2 на агрегаторе рецензий составляла всего 1,3 балла из 10. Пользователи жалуются на уже упомянутые проблемы с подключением, продолжительное ожидание в очереди, агрессивную монетизацию и полный отказ разработчиков от первой Overwatch. Впрочем, до уровня Warcraft III: Reforged с его 0,6 балла из 10 новый релиз Blizzard не упал.

Среди известных проблем отдельно упоминается необходимость привязки номера телефона к аккаунту игры, но после многочисленных жалоб Blizzard решила отказаться от данной функции для «большинства существующих игроков Overwatch». Речь идёт о всех, кто играл с 9 июня 2021 года. Изменение вступит в силу 7 октября.

Ранний доступ и первый сезон Overwatch 2 стартовали 4 октября на PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Разработчики обещают регулярные сезонные обновления и боевой пропуск вместо лутбоксов. Сегодня, 6 октября, Blizzard уже прокомментировала проблемный запуск раннего доступа Overwatch 2 и очертила план по исправлению ситуации.