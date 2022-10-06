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Ирония судьбы: Switch-версия NieR: Automata вышла с переводом на русский, но купить её в России нельзя

Как и было обещано, 6 октября на Nintendo Switch состоялся релиз философского экшена NieR: Automata. Для российских геймеров событие примечательно тем, что на гибридной консоли игра впервые в своей истории получила перевод на русский язык.

Источник изображений: Square Enix

Источник изображений: Square Enix

То, что Switch-версия NieR: Automata получит поддержку русского языка, упоминалось до релиза на странице игры в Nintendo eShop, однако верилось в это с трудом — ни на одной другой платформе проект локализации не удостоился.

Тем удивительнее и приятнее для российских игроков оказался тот факт, что на запуске NieR: Automata для Nintendo Switch действительно предлагает русский язык в качестве альтернативы для текстового перевода.

В российском Nintendo eShop версия NieR: Automata для Nintendo Switch стоит 2849 рублей, однако ввиду введённых Nintendo ограничений на работу отечественного цифрового магазина купить её нельзя.

Судя по описанию, русский перевод Switch-версии NieR: Automata доступен не только в цифровом формате, но и в розничном. Есть вероятность, что локализацию могут добавить в издания и для других целевых платформ.

Скриншоты NieR: Automata на русском языке
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Тем временем профильная пресса называет NieR: Automata для Switch одним из самых впечатляющих портов последних лет с учётом особенностей консоли. Рейтинг проекта на Metacritic составляет 89 из 100 %.

NieR: Automata также доступна на PC (Steam, Microsoft Store), PS4 и Xbox One. По сюжету людей с Земли прогнали механические создания. Чтобы уничтожить захватчиков и вернуть планету, на неё отправляют солдат-андроидов 2B, 9S и A2.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Премьера, Nintendo,
Теги: nier: automata, platinumgames, square enix, ролевой экшен
nier: automata, platinumgames, square enix, ролевой экшен
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