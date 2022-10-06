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Boston Dynamics и другие компании пообещала не давать своим роботам оружие

Ряд робототехнических компаний, включая Agility Robotics, ANYbotics, Boston Dynamics, Clearpath Robotics, Open Robotics и Unitree Robotics, опубликовали в четверг открытое письмо, в котором выступили с обязательством не поддерживать использование созданных ими роботов и программного обеспечения в военных целях, и призвали других представителей отрасли последовать их примеру.

Источник изображения: Boston Dynamics

Источник изображения: Boston Dynamics

В своём письме компании отметили, что роботы, как и дроны, имеют широкий спектр применения в мирных и даже спасательных целях, но их также можно превратить в боевые машины.

«Мы считаем, что добавление оружия роботам, которые управляются дистанционно или автономно, широко доступны для населения и способны перемещаться в ранее недоступные места, где живут и работают люди, создаёт новые риски причинения вреда и серьёзные этические проблемы», — говорится в письме. В нём также отмечено, что применение роботов в качестве оружия приведёт к подрыву потребительского доверия к новым технологиям таким образом, что это сведёт на нет огромные преимущества, которые они могут принести обществу.

«Мы убеждены, что польза от этих технологий для человечества значительно перевешивает риск неправильного использования», — отметили компании. Понимая, что одной их приверженности недостаточно для полного устранения этих рисков, компании призвали к сотрудничеству политиков, чтобы продвигать безопасное использование этих роботов и исключить их нецелевое применение.

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники,
Теги: boston dynamics, роботы
boston dynamics, роботы
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