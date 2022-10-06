Компания Microsoft сообщила, что отключение некоторых функций в операционной системе Windows 11 может повысить производительность компьютера в играх. Заинтересованные геймеры могут воспользоваться советами Microsoft по оптимизации игровой производительности путём отключения некоторых функций, но делать они это будут на свой страх и риск.

Разработчик операционной системы Windows 11 сообщил, что «в ходе продолжительных тестов при поддержке пользователей» было обнаружено, что отключение функций «Целостность памяти» (Memory Integrity) и «Платформа виртуальной машины» (Virtual Machine Platform, VMP) может положительно сказаться на производительности в играх.

«Геймеры, ставящие приоритетом производительность, могут выключить данные функции во время игры, а затем включить их обратно по завершению игровых сессий. Однако при отключении данных функций система становится уязвимой для кибератак», — объясняет Microsoft.

Функция «Целостность памяти» отвечает за контроль установки драйверов. Она проверяет, что драйверы предоставлены доверенной стороной и не содержат вредоносного кода. Функция VMP в свою очередь необходима для работы виртуальных машин. Обе функции изначально включены в операционной системе Windows 11 для более эффективной защиты системы. В то же время компания понимает, что пользователи могут настраивать свои системы по своему усмотрению и согласно своим потребностям.

«Наши системные требования к Windows 11 остаются неизменными. Мы по-прежнему рекомендуем использовать эти функции включёнными для наиболее эффективного обеспечения безопасности ПК», — говорят разработчики Windows.

Для отключения функции «Целостность памяти» необходимо нажать кнопку «Пуск», написать «Целостность памяти», в открывшемся окне найти соответствующую функцию и выключить её. Аналогичным образом можно поступить с функцией VMP. После выключения функций может потребоваться перезагрузка ПК.