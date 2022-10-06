У камеры Pixel 7 появился голосовой помощник, который поможет делать селфи слабовидящим пользователям

На сегодняшнем мероприятии, посвящённом новому смартфону Pixel 7, компания Google представила новую функцию, которая поможет слепым и слабовидящим пользователям делать более качественные селфи. Guided Frame — так называется голосовой помощник, который подскажет пользователям, где и как держать телефон, чтобы сделать хороший снимок.

Помощник скажет, подняться, опуститься или повернуться в сторону, пока ИИ не решит, что вы находитесь в наилучшей позиции для съёмки. После чего, он даже автоматически спустит затвор и сообщит пользователю, что снимок сделан. Это одна из многих новых функций, которые компания представила сегодня на презентации Google Pixel 7 и которые должны подчеркнуть доступность и инклюзивность нового смартфона.

К числу новых функций также относится True Tone, предназначенная для точной цветопередачи кожи человека на фотоснимках. В разработке этой функции компании помогал ряд профессиональных фотографов и художников. Ещё одна новая функция — Night Sight — работает в связке с новым процессором Tensor G2 и позволяет новому Google Pixel 7 быстро и качественно снимать в условиях недостаточной освещённости.