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Sony добавила в Marvel’s Spider-Man на ПК интеграцию с PSN, но пользы от неё пока мало

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом dex3108 обратил внимание, что с патчем 1.1006.0.0 в ПК-версии ремастера супергеройского экшена Marvel’s Spider-Man появилась интеграция с PlayStation Network.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Опциональная возможность связать свой аккаунт Steam с учётной записью PlayStation Network принесёт игрокам Marvel’s Spider-Man Remastered альтернативный костюм, гаджет и два очка умений.

Кроме того, прохождение процедуры обеспечит пользователей регулярными «новостями, обновлениями и предложениями из игр PlayStation Studios на ПК или платформах PlayStation».

Если предметы уже разблокированы и достигнуто максимальное количество очков умений, то никаких бонусов геймер за привязку не получит

Если предметы уже разблокированы и достигнуто максимальное количество очков умений, то никаких бонусов геймер за привязку не получит

Вслед за выходом патча для Marvel’s Spider-Man Remastered на официальном сайте PlayStation открылся раздел «Оставайтесь на связи с PlayStation», но кнопка для регистрации пока никуда не перенаправляет.

Судя по всему, бонусным контентом для игр Sony на ПК и подпиской на новостную рассылку интеграция с PSN на данном этапе и ограничится, хотя геймеры надеялись на кросспокупки и перенос прогресса (трофеев).

Судя по этому изображению, скоро интеграция с PSN появится и в других играх Sony на ПК

Судя по этому изображению, скоро интеграция с PSN появится и в других играх Sony на ПК

Что касается патча, то в нём добавили поддержку Intel XeSS, обновили AMD FSR до версии 2.1, позволили игре задействовать больше видеопамяти, исправили отражения и падения производительности с включённой трассировкой лучей, а также баги в формате 32:9.

PC-версия Marvel’s Spider-Man Remastered дебютировала 12 августа в Steam и Epic Games Store. В ближайшем будущем проект получит поддержку технологии интеллектуального масштабирования DLSS 3.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Моды, патчи, дополнения, PlayStation,
Теги: marvel’s spider-man remastered, insomniac games, sony interactive entertainment, приключенческий экшен, playstation network
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