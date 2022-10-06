Sony добавила в Marvel’s Spider-Man на ПК интеграцию с PSN, но пользы от неё пока мало

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом dex3108 обратил внимание, что с патчем 1.1006.0.0 в ПК-версии ремастера супергеройского экшена Marvel’s Spider-Man появилась интеграция с PlayStation Network.

Опциональная возможность связать свой аккаунт Steam с учётной записью PlayStation Network принесёт игрокам Marvel’s Spider-Man Remastered альтернативный костюм, гаджет и два очка умений.

Кроме того, прохождение процедуры обеспечит пользователей регулярными «новостями, обновлениями и предложениями из игр PlayStation Studios на ПК или платформах PlayStation».

Вслед за выходом патча для Marvel’s Spider-Man Remastered на официальном сайте PlayStation открылся раздел «Оставайтесь на связи с PlayStation», но кнопка для регистрации пока никуда не перенаправляет.

Судя по всему, бонусным контентом для игр Sony на ПК и подпиской на новостную рассылку интеграция с PSN на данном этапе и ограничится, хотя геймеры надеялись на кросспокупки и перенос прогресса (трофеев).

Что касается патча, то в нём добавили поддержку Intel XeSS, обновили AMD FSR до версии 2.1, позволили игре задействовать больше видеопамяти, исправили отражения и падения производительности с включённой трассировкой лучей, а также баги в формате 32:9.

PC-версия Marvel’s Spider-Man Remastered дебютировала 12 августа в Steam и Epic Games Store. В ближайшем будущем проект получит поддержку технологии интеллектуального масштабирования DLSS 3.