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Electronic Arts раскрыла системные требования для комфортной езды в Need for Speed Unbound

Вслед за долгожданным анонсом издательство Electronic Arts и разработчики из Criterion Games раскрыли системные требования своей гоночной аркады Need for Speed Unbound и особенности ПК-версии.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Как стало известно, для запуска NFS Unbound на ПК (показатели разрешения и производительности не уточняются) хватит Intel Core i5-8600, 8 Гбайт оперативной памяти и видеокарты уровня NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.

Системные требования Need for Speed Unbound приведены ниже:

Минимальные требования

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 2600;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на диске: 50 Гбайт.

Рекомендуемые требования

  • ОС: Windows 10 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 5700 (8 Гбайт);
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на диске: 50 Гбайт.

Что касается особенностей ПК-версии, то обещают совместимость с HDR10, поддержку переменной частоты обновления VRR и масштабирования DLSS, а также удвоенную частоту симуляции (обновления игровой логики) по сравнению с NFS Heat.

События Need for Speed Unbound развернутся в вымышленном городе Лэйкшор, где игрокам предстоит увиливать от копов и участвовать в еженедельных квалификациях, чтобы добраться до главной уличной гонки — Гранд-заезда.

Need for Speed Unbound предложит одиночную кампанию, сетевой режим, «самые реалистичные машины в истории серии», визуальный стиль с элементами новейшего стрит-арта, «зубодробительные гонки» и «взрывное нитро».

Релиз NFS Unbound ожидается 2 декабря текущего года на PC (Steam, Origin, EGS), PS5, Xbox Series X и S. За предзаказ (в России недоступен) дают эффект вождения, номерной знак, баннер и липучку, а также $150 тыс. для сетевой игры.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Аркада, Гонки,
Теги: need for speed unbound, criterion games, electronic arts, гоночная игра, аркада
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Electronic Arts раскрыла системные требования для комфортной езды в Need for Speed Unbound
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