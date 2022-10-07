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Очередь за Steam Deck наконец рассосалась и консоль можно купить в любой момент, — а ещё для неё вышла док-станция

Компания Valve объявила, что очередь на покупку портативной консоли Steam Deck перестала существовать — теперь устройство можно просто купить в любой момент. Помимо этого, компания наконец выпустила док-станцию для консоли, которая превращает её в стационарную игровую систему.

Valve отмечает, что с момента анонса Steam Deck прошёл год и всё это время компания боролась с проблемами с цепочкой поставок и дефицитом комплектующих. Именно поэтому была организована система бронирования с очередью — так получилось победить перекупщиков со скриптами и ботами.

Также отмечается, что сейчас темпы производства и отправки Steam Deck самые высокие с момента выпуска консоли. Компания даже превзошла свои же оценки по скорости доставки и к текущему моменту обработала все заявки в очереди. Изначально она планировала справиться с очередью только в течение текущего квартала. Но в итоге уже сейчас у Valve есть продавать консоли, не отправляя клиентов в очередь — прямо сейчас любой желающий может оформить заказ и приставку отправят в самое ближайшее время. Конечно, если в вашу страну вообще отправляют эти консоли, что к России не относится.

Вместе с тем Valve отмечает, что если заказов на ту или иную версию Steam Deck будет больше, чем получится своевременно отправить, то сроки доставки увеличатся. Возможно, вернётся и система бронирований, на время выполнения всех заказов в очереди. Система будет точно такая же, как и была прежде.

Кроме того, Valve выпустила официальную док-станцию для Steam Deck. Помимо роли подставки она наделяет консоль тремя портами USB Type-A 3.1 Gen1, разъёмом USB Type-C для питания, видеовыходами DisplayPort и HDMI, а также портом Gigabit Ethernet. Как отмечает производитель, представленная док-станция — это идеальный способ подключить Steam Deck к источнику питания, к одному или паре мониторов, а также к массе других периферийных устройств. Стоимость док-станции составляет 99 евро.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: steam deck, valve, консоли
steam deck, valve, консоли
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