Tesla запустила производство электрических грузовиков Semi

Глава и основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) наконец объявил о начале производства грузовиков Tesla — судя по публикации миллиардера в Twitter, выпуск машин уже начался, а с 1 декабря стартуют поставки новых магистральных тягачей для компании PepsiCo. Последняя сделала предзаказ на 100 машин ещё в 2017 году, через месяц после их анонса.

В августе текущего года Маск уже заявил, что версия грузовика с запасом хода 800 км начнёт поставляться ещё до конца этого года и, похоже, намерен сдержать своё обещание. До этого глава компании утверждал, что поставки электрических грузовиков Semi начнутся не ранее 2023 года, а во второй половине августа приём предварительных заказов на новинки был прекращён. В то же время обновились и спецификации грузовиков.

В Tesla обещают, что Semi сможет разгоняться до 100 км/ч за 20 секунд даже при полной загрузке и сохранять высокую скорость даже на крутых подъёмах. Кроме того, аккумуляторы с запасом хода на 500 и 800 км смогут заряжаться на 70 % за 30 минут. Судя по твиту Маска, сейчас речь идёт о версии на 800 км, которая приносит «суперудовольствие от вождения».

До 2022 года информации о грузовиках Semi было не слишком много. Наконец, в мае текущего года Tesla начала «бронирование» моделей с депозитом $20 тыс., а в августе уже появилась информация о начале поставок варианта на 800 км уже в этом году. В том же месяце предзаказы перестали принимать.

Стоит отметить, что компания не особенно жёстко соблюдает собственные «дедлайны» — выпуск Cybertruck откладывался несколько раз, а теперь его продажи обещают начать в 2023 году. То же касается и других моделей. Более того, полный автопилот Tesla, который Илон Маск обещает скоро внедрить уже годами, пока тоже существует лишь в «урезанной» бета-версии. Также в Tesla обещали, что грузовики Semi получат как минимум частичный автопилот, хотя на странице самого грузовика никакой информации об этом нет.

Ранее сообщалось, что Semi будет стоить $180 тыс., но сейчас информация на сайте компании пока отсутствует — не исключено, что инфляция внесла в цену свои коррективы. Дополнительно Tesla сообщает, что за 3 года эксплуатации грузовик позволит сэкономить до $200 тыс.