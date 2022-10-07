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Суд по делу Twitter против Илона Маска может быть отменён, если он купит компанию к 28 октября

Решающее заседание суда по спору Twitter с Илоном Маском (Elon Musk) должно было начаться 17 октября, и за пять рабочих дней судья должна была либо принудить миллиардера к покупке социальной сети, либо освободить его от этой обязанности. Теперь, после повторного согласия Маска купить Twitter по цене $54,20 за акцию судья готова отменить заседание в середине октября, но при условии готовности покупателя завершить сделку до 28 октября.

Источник изображения: Reuters, Robert Galbraith

Источник изображения: Reuters, Robert Galbraith

Соответствующее заявление судья Кэталин Маккормик (Kathaleen McCormick) сделала накануне, получив необходимые документы от представителей как Twitter, так и Илона Маска. Первые, надо сказать, с недоверием отнеслись к данной инициативе и заявили, что отмена судебного заседания будет использована Илоном Маском для дальнейшего затягивания процесса оформления сделки и возможности её полного срыва под тем или иным предлогом. Судья предусмотрела страховку на этот счёт — если к 28 октября Илон Маск не сможет купить Twitter, то судебные процедуры возобновятся в ноябре.

Адвокаты Twitter усугубили нервозность обстановки, сославшись на анонимного представителя одного из инвестиционных банков, участвовавших в подготовке финансовых ресурсов для сделки с Илоном Маском. Информатор пояснил, что первоначально миллиардер должен был получить финансовые гарантии к июлю, но потом отказался от сделки с Twitter, а сейчас он до сих пор не подтвердил готовность сделать новый заём на соответствующие нужды, хотя и утверждает, что купит активы компании на оговорённых в апреле условиях. По словам представителей Twitter, первоначально стороны должны были договориться об условиях сделки к 10 октября, но теперь новая дата не обсуждается. В этих условиях инициативу взяла на себя судья, которая обязала Илона Маска завершить сделку к 28 октября, ибо в противном случае судебное расследование возобновится. Такие сроки были предложены в обращении адвокатов Маска.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: twitter, илон маск, сделка, судебное разбирательство
twitter, илон маск, сделка, судебное разбирательство
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