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Пингвины против Боузера и Марио без акцента в дебютном трейлере анимационного фильма по Super Mario Bros.

Издательство Nintendo и кинокомпания Illumination в рамках специального выпуска Nintendo Direct представили дебютный тизер-трейлер The Super Mario Bros. Movie — анимационного фильма по мотивам франшизы Super Mario Bros.

Источник изображения: Illumination

Источник изображения: Illumination

По сюжету Боузер в исполнении Джека Блэка (Jack Black) нападает на королевство пингвинов. Смелые морские птицы готовы дать отпор лидеру черепашьей армии, но оказываются бессильны против его огненного дыхания.

Тем временем Марио вылетает из традиционно зелёной водопроводной трубы и оказывается в незнакомом ему Грибном королевстве, где встречает эксперта по грибам Тоада и отправляется навстречу новому приключению.

Зрители остались в восторге от качества анимации, дизайна и озвучения Боузера, а вот дубляж Марио вызвал вопросы: знаменитый водопроводчик, озвученный Крисом Праттом (Chris Pratt), в фильме говорит без привычного итальянского акцента.

Премьера The Super Mario Bros. Movie ожидается 7 апреля в Северной Америке и 28 апреля в Японии. Актёр озвучения видеоигрового Марио Чарльз Мартине (Charles Martinet) появится в ленте в «неожиданных камео».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, Nintendo,
Теги: super mario bros., illumination entertainment, nintendo, nintendo direct, экранизация
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