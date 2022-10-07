Компания SK hynix представила датчик изображения с разрешением 108 мегапикселей, предназначенный для мобильных устройств. Новое решение позволит южнокорейскому производителю лучше конкурировать с такими популярными производителями, как Samsung и Sony, уже имеющими в своём портфолио подобные и даже более продвинутые продукты.

Презентация сенсора Hi-A811 состоялась 6 октября на выставке SEDEX 2022 в Сеуле. Впервые SK hynix представила сенсор такого разрешения, число пикселей увеличилось более чем вдвое с момента премьеры разработанного и представленного год назад 50-мегапиксельного варианта.

Сегодня рынок сенсоров активно расширяется, поскольку камеры используются не только в мобильных устройствах вроде смартфонов — им находятся всё новые сферы применения, в том числе, в домашней электронике и бытовой технике.

Одним из лидеров является компания Samsung, не только представившая 108-мегапиксельный сенсор в прошлом году, но и 200-мегапиксельный — в этом, подогревая конкуренцию с Sony, на долю которой приходится около 40 % соответствующего рынка.

В 2020 году SK hynix занимала седьмое место в рейтинге поставщиков сенсоров камер, имея долю порядка 2 %. Тем не менее компания поступательно укрепляет свои позиции. В частности, смартфон с её 50-мегапиксельным сенсором — Galaxy A23 5G в начале года выпустила Samsung Electronics.