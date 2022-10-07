3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники SK hynix разработала собственный 108-Мп ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SK hynix разработала собственный 108-Мп датчик изображения Hi-A811 — компания догоняет Samsung и Sony

Компания SK hynix представила датчик изображения с разрешением 108 мегапикселей, предназначенный для мобильных устройств. Новое решение позволит южнокорейскому производителю лучше конкурировать с такими популярными производителями, как Samsung и Sony, уже имеющими в своём портфолио подобные и даже более продвинутые продукты.

Источник изображения: Business Korea

Источник изображения: Business Korea

Презентация сенсора Hi-A811 состоялась 6 октября на выставке SEDEX 2022 в Сеуле. Впервые SK hynix представила сенсор такого разрешения, число пикселей увеличилось более чем вдвое с момента премьеры разработанного и представленного год назад 50-мегапиксельного варианта.

Сегодня рынок сенсоров активно расширяется, поскольку камеры используются не только в мобильных устройствах вроде смартфонов — им находятся всё новые сферы применения, в том числе, в домашней электронике и бытовой технике.

Одним из лидеров является компания Samsung, не только представившая 108-мегапиксельный сенсор в прошлом году, но и 200-мегапиксельный — в этом, подогревая конкуренцию с Sony, на долю которой приходится около 40 % соответствующего рынка.

В 2020 году SK hynix занимала седьмое место в рейтинге поставщиков сенсоров камер, имея долю порядка 2 %. Тем не менее компания поступательно укрепляет свои позиции. В частности, смартфон с её 50-мегапиксельным сенсором — Galaxy A23 5G в начале года выпустила Samsung Electronics.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung Electronics заявила о падении прибыли в последнем квартале на 32 %
SK hynix за $11 млрд построит новый завод по выпуску чипов в Южной Корее
Изменения в законодательстве США затронут деятельность Samsung и SK hynix в Китае
Китайские производства Samsung Electronics и SK hynix доложили о серьёзном падении прибыли в первом полугодии
США готовят новые санкции против Китая в высокотехнологичной сфере — они затронут ИИ, суперкомпьютеры и не только
Впервые в истории в России сократился мобильный интернет-трафик
Рубрики: Новости Hardware, цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объективы, фоторамки, вспышки, рынок IT, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, разработка и производство электроники,
Теги: sk hynix, сенсор, sony, samsung, камера
sk hynix, сенсор, sony, samsung, камера
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца – октябрь 2022 года 99
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 22
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 7

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Бигтехи уничтожают HDD и SSD миллионами вместо того, чтобы просто стереть с них данные
Игровой ИИ AlphaZero открыл новый способ умножения матриц впервые за 50 лет
В Windows 11 можно легко поднять производительность в играх — нужно отключить пару функций виртуализации
Очередь за Steam Deck наконец рассосалась и консоль можно купить в любой момент, — а ещё для неё вышла док-станция
GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080 16GB способны покорять 3,0 ГГц, показали утечки
«Мы не расскажем, как найти альтернативные пути»: создатель Dead Space раскрыл продолжительность хоррора The Callisto Protocol 2 ч.
ЕС выяснит, как поглощение Activision Blizzard компанией Microsoft скажется на игровом бизнесе конкурентов 2 ч.
Криптобиржа Binance приостановила транзакции из-за взлома, хакеры похитили $100 млн 3 ч.
Технологичная пятёрка: Hitman 3, Spider-Man Remastered, The Riftbreaker, Enlisted и Redout 2 почти одновременно получили поддержку Intel XeSS 3 ч.
Не так уж и «скоро»: в Steam изменились сроки выхода многострадального ремейка System Shock 3 ч.
Вышла новая версия системы аудита и управления информационными активами InfoWatch Data Discovery 1.4 4 ч.
В Steam с разрешения Valve выйдет фанатский шутер во вселенной Half-Life 5 ч.
Пингвины против Боузера и Марио без акцента в дебютном трейлере анимационного фильма по Super Mario Bros. 7 ч.
Нити и связи: Кодзима подтвердил первую актрису на роль в своей следующей игре и опубликовал тизер второй 7 ч.
Dead Space в Steam обойдётся без привязки к Origin, а сам Origin вскоре заменят 7 ч.
Дефицит мощностей в российских ЦОД привёл к росту цен в местных облаках 8 мин.
Почти половина населения Евросоюза подключится к 5G до 2025 года 54 мин.
В сентябре рост выручки TSMC замедлился — это подтверждает спад всей отрасли 3 ч.
Кабель Toocki с разъёмами USB Type-C, поддержкой быстрой зарядки 100 Вт PD и дисплеем продаётся со скидкой более 50 % 3 ч.
Жидкий азот позволил разогнать Intel Core i9-13900K до 8,2 ГГц 4 ч.
Санкции против Китая ускорят распространение процессоров на архитектуре RISC-V для ЦОД 4 ч.
Электросамокаты признали в России средством индивидуальной мобильности и ограничили их скорость до 25 км/ч 5 ч.
Двое американцев, японец и россиянка прибыли на МКС в рамках миссии SpaceX Crew-5 5 ч.
Acer представила очень лёгкий 16-дюймовый ноутбук Swift Edge 16 на базе Ryzen PRO 6000 5 ч.
Все компоненты iPhone 14 Pro Max стоят около $501 — менее 46 % от розничной цены 5 ч.