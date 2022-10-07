Samsung и SK hynix смогут продолжить выпускать память в Китае даже с новыми санкциями США

Слухи настойчиво говорят о намерениях властей США ввести новые ограничения на поставку в Китай товаров и технологий американского происхождения, которые могли бы способствовать ускорению технологического прогресса. Это может затронуть не только компании из США, но по предварительным данным, корейские производители памяти сохранят возможность выпускать продукцию в Китае и расширять свой бизнес, подавая запросы в США на предоставление соответствующих лицензий.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные осведомлённые источники, зарубежные компании, располагающие производственными мощностями в Китае, смогут продолжить бизнес, связанный с технологиями американского происхождения, если получат индивидуальное одобрение властей США. Считается, что на таких условиях смогут продолжить работу в КНР корейские компании Samsung Electronics и SK hynix. Первая на территории Китая производит до 38 % всей твердотельной памяти, а вторая — до 25 % твердотельной памяти и до 50 % микросхем оперативной памяти.

В общем же случае, как поясняет источник, ограничения на поставку в Китай коснутся оборудования, позволяющего выпускать микросхемы оперативной памяти по литографическим нормам 18 нм или более «тонким», в случае с твердотельной памятью «линия водораздела» будет проходить по количеству слоёв микросхемы, достигающему 128 штук, а для логических микросхем и процессоров установлен рубеж в 14 нм. Если оборудование, поставляемое в Китай, позволяет выпускать чипы по более грубым нормам, то согласовывать такие поставки с властями США не потребуется. Предполагается, что для компаний, не подпадающих под юрисдикцию США, вопрос выдачи экспортных лицензий будет рассматриваться в индивидуальном порядке, и в этом случае критерии соответствия конкретным нанометрам не будут играть решающей роли.

Основная задача нового пакета санкций — сдержать технологическое развитие именно китайских компаний. Считается, что новые санкции могут усложнить деятельность крупнейшего в Китае производителя твердотельной памяти YMTC (Yangtze Memory) и местного производителя микросхем оперативной памяти CXMT.