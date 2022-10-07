3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Samsung и SK hynix смогут продолжить вып...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung и SK hynix смогут продолжить выпускать память в Китае даже с новыми санкциями США

Слухи настойчиво говорят о намерениях властей США ввести новые ограничения на поставку в Китай товаров и технологий американского происхождения, которые могли бы способствовать ускорению технологического прогресса. Это может затронуть не только компании из США, но по предварительным данным, корейские производители памяти сохранят возможность выпускать продукцию в Китае и расширять свой бизнес, подавая запросы в США на предоставление соответствующих лицензий.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные осведомлённые источники, зарубежные компании, располагающие производственными мощностями в Китае, смогут продолжить бизнес, связанный с технологиями американского происхождения, если получат индивидуальное одобрение властей США. Считается, что на таких условиях смогут продолжить работу в КНР корейские компании Samsung Electronics и SK hynix. Первая на территории Китая производит до 38 % всей твердотельной памяти, а вторая — до 25 % твердотельной памяти и до 50 % микросхем оперативной памяти.

В общем же случае, как поясняет источник, ограничения на поставку в Китай коснутся оборудования, позволяющего выпускать микросхемы оперативной памяти по литографическим нормам 18 нм или более «тонким», в случае с твердотельной памятью «линия водораздела» будет проходить по количеству слоёв микросхемы, достигающему 128 штук, а для логических микросхем и процессоров установлен рубеж в 14 нм. Если оборудование, поставляемое в Китай, позволяет выпускать чипы по более грубым нормам, то согласовывать такие поставки с властями США не потребуется. Предполагается, что для компаний, не подпадающих под юрисдикцию США, вопрос выдачи экспортных лицензий будет рассматриваться в индивидуальном порядке, и в этом случае критерии соответствия конкретным нанометрам не будут играть решающей роли.

Основная задача нового пакета санкций — сдержать технологическое развитие именно китайских компаний. Считается, что новые санкции могут усложнить деятельность крупнейшего в Китае производителя твердотельной памяти YMTC (Yangtze Memory) и местного производителя микросхем оперативной памяти CXMT.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung Electronics заявила о падении прибыли в последнем квартале на 32 %
США готовят новые санкции против Китая в высокотехнологичной сфере — они затронут ИИ, суперкомпьютеры и не только
Huawei возобновит производство чипов с помощью китайских компаний, которые тоже попали под санкции США
Китай официально подтвердил, что располагает полностью локализованным 14-нм техпроцессом
Apple убедила TSMC не повышать для неё цены на производство чипов в 2023 году
Amazon представила электронную книгу Kindle Scribe с дисплеем E Ink, поддержкой стилуса и ценой $340
Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: сша, китай, санкции, производство микросхем, южная корея
сша, китай, санкции, производство микросхем, южная корея
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца – октябрь 2022 года 99
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 22
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 7

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Бигтехи уничтожают HDD и SSD миллионами вместо того, чтобы просто стереть с них данные
Игровой ИИ AlphaZero открыл новый способ умножения матриц впервые за 50 лет
В Windows 11 можно легко поднять производительность в играх — нужно отключить пару функций виртуализации
Electronic Arts раскрыла системные требования для комфортной езды в Need for Speed Unbound
GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080 16GB способны покорять 3,0 ГГц, показали утечки
«Мы не расскажем, как найти альтернативные пути»: создатель Dead Space раскрыл продолжительность хоррора The Callisto Protocol 2 ч.
ЕС выяснит, как поглощение Activision Blizzard компанией Microsoft скажется на игровом бизнесе конкурентов 2 ч.
Криптобиржа Binance приостановила транзакции из-за взлома, хакеры похитили $100 млн 3 ч.
Технологичная пятёрка: Hitman 3, Spider-Man Remastered, The Riftbreaker, Enlisted и Redout 2 почти одновременно получили поддержку Intel XeSS 3 ч.
Не так уж и «скоро»: в Steam изменились сроки выхода многострадального ремейка System Shock 3 ч.
Вышла новая версия системы аудита и управления информационными активами InfoWatch Data Discovery 1.4 3 ч.
В Steam с разрешения Valve выйдет фанатский шутер во вселенной Half-Life 5 ч.
Пингвины против Боузера и Марио без акцента в дебютном трейлере анимационного фильма по Super Mario Bros. 7 ч.
Нити и связи: Кодзима подтвердил первую актрису на роль в своей следующей игре и опубликовал тизер второй 7 ч.
Dead Space в Steam обойдётся без привязки к Origin, а сам Origin вскоре заменят 7 ч.
Почти половина населения Евросоюза подключится к 5G до 2025 года 42 мин.
В сентябре рост выручки TSMC замедлился — это подтверждает спад всей отрасли 3 ч.
Кабель Toocki с разъёмами USB Type-C, поддержкой быстрой зарядки 100 Вт PD и дисплеем продаётся со скидкой более 50 % 3 ч.
Жидкий азот позволил разогнать Intel Core i9-13900K до 8,2 ГГц 4 ч.
Санкции против Китая ускорят распространение процессоров на архитектуре RISC-V для ЦОД 4 ч.
Электросамокаты признали в России средством индивидуальной мобильности и ограничили их скорость до 25 км/ч 4 ч.
Двое американцев, японец и россиянка прибыли на МКС в рамках миссии SpaceX Crew-5 5 ч.
Acer представила очень лёгкий 16-дюймовый ноутбук Swift Edge 16 на базе Ryzen PRO 6000 5 ч.
Все компоненты iPhone 14 Pro Max стоят около $501 — менее 46 % от розничной цены 5 ч.
Samsung Electronics заявила о падении прибыли в последнем квартале на 32 % 5 ч.