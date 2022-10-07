В Steam с разрешения Valve выйдет фанатский шутер во вселенной Half-Life

Независимый разработчик и моддер Даниел Алменара (Daniel Almenara), также известный под псевдонимом PinkyDev, сообщил о получении разрешения от Valve на выпуск в Steam своего твин-стик шутера Codename: Loop по мотивам Half-Life.

Codename: Loop начала свою жизнь как Half-Life: Loop, однако по дороге в цифровой сервис Valve была вынуждена сменить название. По словам Алменары, это стало «одним из способов гарантировать игре дорогу в Steam».

От изначально задуманной для Codename: Loop роглайк-составляющей разработчик тоже отказался: теперь упор делается на линейные кампании с динамическими/случайными элементами, а роглайк-режим станет отдельным.

Вдобавок к созданному Алменарой контенту пользователи Codename: Loop получат в своё распоряжение редактор J.A.C.K, который позволит делать собственные уровни и целые кампании. Автор также обещает поддержку Steam Workshop.

Помимо стандартного для твин-стик шутеров вида сверху, Codename: Loop также предложит заплечную камеру и вид от первого лица. По замыслу Алменары, это должно предоставить создателям карт больше свободы.

Скриншоты Codename: Loop

Одной из особенностей Codename: Loop является её совместимость с файлами BSP от первой Half-Life, что позволяет игре Алменары на движке Unity сохранить эстетику культового шутера на GoldSrc.

Релиз Codename: Loop ожидается в Steam, «когда игра будет готова». В июльском геймплейном видео (прикреплено выше) разработчик обещает выпустить демоверсию — произойти это должно до конца текущего года.