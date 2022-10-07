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Все компоненты iPhone 14 Pro Max стоят около $501 — менее 46 % от розничной цены

Издания Nikkei провело разборку старших iPhone 14 Pro и подсчитало, что стоимость компонентов в новых смартфонах Apple выросла примерно на 20 % по сравнению с моделями предыдущего поколения. Производственные затраты американской компании выросли до рекордного уровня, что, вероятно, говорит о снижении рентабельности, поскольку в США и ряде других стран Apple не стала поднимать цены на новые iPhone.

Источник изображения: Kosuke Imamura / Nikkei Asia

Источник изображения: Kosuke Imamura / Nikkei Asia

В это же время базовая версия iPhone 14, лишённая новых функций, продолжает соответствовать стратегии Apple, согласно которой важные нововведения и передовое аппаратное обеспечение получают только флагманские модели смартфонов. У Apple «очевидно, нет другого выхода, кроме как прибегнуть к стратегии выпуска высокопроизводительных устройств, чтобы выделиться, поскольку она не может конкурировать за счёт введения новых функций», — считает Минатаке Кашио (Minatake Kashio), представитель токийской исследовательской компании Fomalhaut Techno Solutions, которая помогла Nikkei с оценкой компонентов трёх моделей iPhone 14.

Источник изображения: Nikkei Asia

Источник изображения: Nikkei Asia

Специалисты Fomalhaut подсчитали, что производство iPhone 14 Pro Max в пересчёте на комплектующие обходится в $501, что более чем на $60 превышает стоимость компонентов прошлогоднего iPhone 13 Pro Max. Цена комплектующих для флагманских смартфонов Apple колебалась в районе $400-$450 с момента их запуска в 2018 году. Однако в этом году стоимость компонентов для iPhone 14 Pro Max выросла на $60, что является самым ощутимым скачком за всё время существования премиальных смартфонов Apple.

Источник отмечает, что стоимость новых iPhone 14 в Японии выросла относительно моделей предыдущего поколения. Также смартфоны подорожали в Европе. Повышение цен может говорить о том, что американская компания решила переложить дополнительные производственные расходы на плечи потребителей. При этом в США и Китае розничная стоимость смартфонов Apple осталась прежней.

Источник изображения: Kosuke Imamura / Nikkei Asia

Источник изображения: Kosuke Imamura / Nikkei Asia

Повышение себестоимости флагманских моделей iPhone 14 Pro в основном связана с ценой микропроцессоров Apple A16 Bionic. Производство собственного чипа Apple обходится в $110 за штуку, что в 2,4 дороже по сравнению с прошлогодним процессором Apple A15 Bionic. Новый процессор Apple изготавливается по техпроцессу 4 нм, а производить массового такие чипы в настоящее время могут только тайваньская TSMC и южнокорейская Samsung. Кроме того, в iPhone 14 появились новые компоненты камеры, включая CMOS-датчик изображения от Sony, который стоит $15, что на 50 % больше по сравнению с прошлогодним аналогом.

Источник изображения: Nikkei Asia

Источник изображения: Nikkei Asia

Компоненты для iPhone 14 в основном поставляются американскими компаниями на долю которых приходится 32,4 % комплектующих, стоимость которых по сравнению с прошлым годом выросла примерно на 10 %. Доля южнокорейских поставщиков сократилась до 24,8 %. Apple передала большую часть производства iPhone Китаю, но на фоне напряжённости в отношениях между Поднебесной и США компания диверсифицирует производство в других странах, таких как Индия. Пересмотр цепочек поставок электронных и других компонентов может изменить стратегию Apple в будущем.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: iphone 14, apple, смартфоны
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Все компоненты iPhone 14 Pro Max стоят около $501 — менее 46 % от розничной цены 5 ч.