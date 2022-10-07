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Acer представила очень лёгкий 16-дюймовый ноутбук Swift Edge 16 на базе Ryzen PRO 6000

Компания Acer представила ультрапортативный бизнес-ноутбук Swift Edge 16. Новинка оснащается процессорами AMD Ryzen и Ryzen PRO и готова предложить выбор модели вплоть до восьмиядерного и 16-поточного Ryzen 7 PRO 6850U.

Источник изображений: Acer

Источник изображений: Acer

Ноутбук получил 16-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10 и поддержкой разрешения 3840 × 2400 пикселей. Для экрана указана пиковая яркость на уровне 500 кд/м2.

На выбор для ноутбука предлагаются шестиядерные Ryzen 5 6600U и Ryzen 5 PRO 6650U с частотами до 4,5 ГГц, а также восьмиядерные Ryzen 7 6800U и Ryzen 7 PRO 6850U с частотами до 4,7 ГГц. Компания также указывает на использовании в ноутбуках аппаратной защиты Microsoft Pluton.

Ноутбуки готовы предложить до 32 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5, а также твердотельный NVMe-накопитель объёмом до 1 Тбайт. Присутствует поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также веб-камера с поддержкой разрешения 1080p.

Вес ноутбука составляет 1,17 кг. Лэптоп оснащён двумя портами USB Type-C 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/c), двумя USB 3.2 Gen1 Type-A, одним HDMI 2.1 и 3,5-аудиовыходом.

Продажи ноутбука Acer Swift Edge 16 стартуют в октябре. В США новинка будет отпускаться по цене от $1500. В Европе и на Ближнем Востоке стоимость ноутбука будет начинаться с €1499. В Китае — с 7999 юаней (около $1140).

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: acer, ноутбук, ryzen pro 6000
acer, ноутбук, ryzen pro 6000
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