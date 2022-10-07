Двое американцев, японец и россиянка прибыли на МКС в рамках миссии SpaceX Crew-5

На Международную космическую станцию прибыл международный экипаж миссии SpaceX Crew-5. Ракета Falcon 9 с капсулой Crew Dragon стартовала 5 октября с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Спустя 29 часов полёта корабль, получивший имя Endurance, достиг своей цели.

Финальный этап сближения корабля пилотируемой миссии Crew-5 с МКС стартовал накануне в 16:16 по времени Восточного побережья США (23:16 мск), а стыковка прошла в автоматическом режиме в 0:01 мск уже 7 октября — в это время корабль и станция пролетали над атлантическим океаном у побережья Западной Африки. Люки между Endurance и МКС открылись около 1:45 мск, и через 10 минут экипаж Crew-5 поднялся на борт орбитальной лаборатории.

В состав экипажа вошли астронавты NASA Николь Манн (Nicole Mann) и Джош Кассада (Josh Cassada), японский астронавт Коити Ваката (Koichi Wakata), а также космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина — они пробудут на МКС пять месяцев. Командир Манн и специалист полёта Кикина стали по-своему пионерами: Манн — это первая женщина из числа коренных американцев в космосе, Кикина — первая из российских космонавтов совершила полёт на корабле SpaceX Dragon. Они и пилот Касада оказались в космосе впервые, тогда как специалист полёта Ваката уже бывал на орбите пять раз.

Многоразовый корабль Dragon Endurance уже использовался для отправки миссии Crew-3 на МКС и её возвращения на Землю. В распоряжении SpaceX есть четыре капсулы Crew Dragon, которые перед каждым последующим полётом ремонтируются и тестируются. На сей раз корабль перед отправкой получил новые носовой обтекатель, теплозащитный экран и парашюты. SpaceX также славится многоразовыми ракетами, однако использовавшаяся в миссии Crew-5 ракета Falcon 9 получила новую первую ступень.

Экипаж новой миссии присоединится к семерым членам экипажа на борту МКС, четверо из которых прибыли в рамках SpaceX Crew-4 — их возвращение на Землю ожидается примерно через неделю, хотя точное время будет зависеть от погодных условий.