ЕС выяснит, как поглощение Activision Blizzard компанией Microsoft скажется на игровом бизнесе конкурентов

Антимонопольные регуляторы Евросоюза, рассматривающие сделку по приобретению Microsoft компании Activision Blizzard, инициировали опрос участников игрового рынка. Это делается для того, чтобы выявить потенциальную блокировку доступа конкурентам техногиганта к популярным играм из портфолио Activision.

Как сообщает Reuters, регуляторы должны принять предварительное решение о возможности сделки к 8 ноября — тогда покупка ценой в $69 млрд, возможно, будет одобрена. Планируемая покупка является крупнейшей в игровой индустрии и поможет Microsoft лучше конкурировать с гигантами вроде Tencent и Sony. После принятия решения в следующем месяце Еврокомиссия начнёт более глубокое исследование деталей сделки продолжительностью 4 месяца — закрыть её планируется в фискальном 2023 году.

По данным регуляторов, конкурентов Microsoft также опрашивают о том, получит ли американский техногигант дополнительные преимущества при разработке, публикации и дистрибуции компьютерных, консольных и иных игр, приобретя большой массив данных о пользователях.

Известно, что разработчиков игр, издателей и дистрибуторов спрашивали о том, повлияет ли сделка на их переговорные позиции, связанные с условиями продажи игр для консолей и ПК через сервисы Microsoft Xbox и облачный стриминговый сервис Game Pass.

Также регуляторы хотели знать, останется ли после сделки на рынке достаточно альтернативных поставщиков контента, а также как сложится ситуация в случае, если Microsoft решит, что игры Activision будут эксклюзивно доступны только при посредничестве Xbox Games Pass и облачных стриминговых сервисов компании.

Запрошено, обеспечат ли подобные эксклюзивные предложения преимущества операционной системе Windows перед конкурентными ОС, и даст ли добавление сервисов Activision в операционную систему для ПК, облачные платформы и связанное с играми программные инструменты преимущества в индустрии видеоигр.

Опросник включает около 100 вопросов, на которые респонденты должны ответить до 10 октября.