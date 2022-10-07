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Не так уж и «скоро»: в Steam изменились сроки выхода многострадального ремейка System Shock

Блогер Wario64 обратил внимание, что на странице ремейка культового шутера System Shock от Prime Matter и Nightdive Studios в цифровом сервисе Steam изменилась информация о дате выхода.

Источник изображения: Nightdive Studios

Источник изображения: Nightdive Studios

Напомним, с середины прошлого декабря System Shock (так называется переосмысление) заявлена на 2022 год, а с апреля игра была уже «по большей части готова» и находилась на этапе полировки.

Судя по всему, полировка затянулась: с 6 октября на Steam-странице System Shock вместо «скоро» в графе с датой выхода значится «март 2023 года». Аккаунты разработчиков в соцсетях пока молчат, но, вероятно, анонс не за горами.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

В последний раз System Shock привозили на августовскую выставку gamescom 2022, где игру давали попробовать посетителям. На том же мероприятии дебютировало 8-минутное геймплейное видео с концовкой ремейка.

В начале сентября разработчики говорили, что находятся на «финальном этапе доводки и полировки», а также до сих пор планируют закрытое бета-тестирование для вкладчиков с Kickstarter и обновлённую демоверсию для Steam.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Ремейк System Shock был профинансирован на краудфандинговой площадке Kickstarter ещё летом 2016 года. На том этапе релиз планировался к концу 2017-го, но постепенно сдвигался всё дальше и дальше.

Ремейк System Shock создаётся для Steam, GOG, EGS и консолей. Несмотря на неопределённость с датой и даже сроками выхода, предзаказы игры на ПК до сих пор открыты (но не в России).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: system shock, nightdive studios, prime matter, шутер
system shock, nightdive studios, prime matter, шутер
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