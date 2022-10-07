3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Технологичная пятёрка: Hitman 3, Spider-...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Технологичная пятёрка: Hitman 3, Spider-Man Remastered, The Riftbreaker, Enlisted и Redout 2 почти одновременно получили поддержку Intel XeSS

Поддержка технологии ИИ-масштабирования Intel XeSS, официально запущенной на прошлой неделе, была добавлена в Hitman 3, Marvel's Spider-Man Remastered, The Riftbreaker, Enlisted и Redout 2. Таким образом, менее чем за 24 часа сразу пять игр получили соответствующее обновление.

Источник изображения: VideoCardz.com

Источник изображения: VideoCardz.com

На текущий момент геймеры могут опробовать технологию ИИ-масштабирования XeSS на графических ускорителях от других производителей, поддерживающих инструкции DP4a, либо на видеокартах от самой Intel. В последнем случае речь пока идёт о графических процессорах начального уровня A380, которые не очень хорошо показывают себя в играх. Есть смысл дождаться A770 и A750 — они будут выпущены на следующей неделе.

Среди игр, получивших обновление с поддержкой Intel XeSS, особого внимания заслуживает Hitman 3, которая также может похвастаться поддержкой технологий ИИ-сглаживания от других производителей: FSR 2.1 от AMD и DLSS 2.0 от NVIDIA. Что до The Riftbreaker, то она была одной из первых игр, с помощью которых демонстрировалась работа Intel XeSS.

Наконец, популярный шутер от первого лица, действие которого разворачивается во время Второй мировой войны, также стал совместим с Intel XeSS. Последний патч для Enlisted добавил поддержку XeSS и обеспечил тем самым повышение производительности вплоть до 50 % в разрешении 4K. Шутер от Gaijin Entertainment, как и Hitman 3, является проектом, который поддерживает ИИ-сглаживание не только от Intel, но также от NVIDIA и AMD.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Steam с разрешения Valve выйдет фанатский шутер во вселенной Half-Life
Dead Space в Steam обойдётся без привязки к Origin, а сам Origin вскоре заменят
Добро пожаловать в Город душ: Капитан Прайс и Гоуст на пороге глобального конфликта в релизном трейлере Call of Duty: Modern Warfare 2
Windows 11 22H2 может замедлить работу с удалёнными и локальными файлами на 40 %
Симулятор ожидания в очереди: Overwatch 2 оказалась доступна в России, но поиграть в неё не так просто
В деле Twitter против Маска появился ещё один потенциальный свидетель: он заявил, что 20 % аккаунтов на платформе — боты
Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, ПК, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: hitman 3, the riftbreaker, enlisted, redout 2, marvel's spider-man: remastered
hitman 3, the riftbreaker, enlisted, redout 2, marvel's spider-man: remastered
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца – октябрь 2022 года 99
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 22
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 7

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Выяснилось, почему видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 такие огромные и откуда взялись слухи об энергопотреблении в 600 Вт
Игровой ИИ AlphaZero открыл новый способ умножения матриц впервые за 50 лет
В Windows 11 можно легко поднять производительность в играх — нужно отключить пару функций виртуализации
Electronic Arts раскрыла системные требования для комфортной езды в Need for Speed Unbound
Жидкий азот позволил разогнать Intel Core i9-13900K до 8,2 ГГц
«Мы не расскажем, как найти альтернативные пути»: создатель Dead Space раскрыл продолжительность хоррора The Callisto Protocol 2 ч.
ЕС выяснит, как поглощение Activision Blizzard компанией Microsoft скажется на игровом бизнесе конкурентов 2 ч.
Криптобиржа Binance приостановила транзакции из-за взлома, хакеры похитили $100 млн 3 ч.
Технологичная пятёрка: Hitman 3, Spider-Man Remastered, The Riftbreaker, Enlisted и Redout 2 почти одновременно получили поддержку Intel XeSS 3 ч.
Не так уж и «скоро»: в Steam изменились сроки выхода многострадального ремейка System Shock 3 ч.
Вышла новая версия системы аудита и управления информационными активами InfoWatch Data Discovery 1.4 3 ч.
В Steam с разрешения Valve выйдет фанатский шутер во вселенной Half-Life 5 ч.
Пингвины против Боузера и Марио без акцента в дебютном трейлере анимационного фильма по Super Mario Bros. 6 ч.
Нити и связи: Кодзима подтвердил первую актрису на роль в своей следующей игре и опубликовал тизер второй 7 ч.
Dead Space в Steam обойдётся без привязки к Origin, а сам Origin вскоре заменят 7 ч.
Почти половина населения Евросоюза подключится к 5G до 2025 года 30 мин.
GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080 16GB способны покорять 3,0 ГГц, показали утечки 52 мин.
В сентябре рост выручки TSMC замедлился — это подтверждает спад всей отрасли 3 ч.
Кабель Toocki с разъёмами USB Type-C, поддержкой быстрой зарядки 100 Вт PD и дисплеем продаётся со скидкой более 50 % 3 ч.
Санкции против Китая ускорят распространение процессоров на архитектуре RISC-V для ЦОД 4 ч.
Электросамокаты признали в России средством индивидуальной мобильности и ограничили их скорость до 25 км/ч 4 ч.
Двое американцев, японец и россиянка прибыли на МКС в рамках миссии SpaceX Crew-5 5 ч.
Acer представила очень лёгкий 16-дюймовый ноутбук Swift Edge 16 на базе Ryzen PRO 6000 5 ч.
Все компоненты iPhone 14 Pro Max стоят около $501 — менее 46 % от розничной цены 5 ч.
Samsung Electronics заявила о падении прибыли в последнем квартале на 32 % 5 ч.