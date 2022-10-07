Технологичная пятёрка: Hitman 3, Spider-Man Remastered, The Riftbreaker, Enlisted и Redout 2 почти одновременно получили поддержку Intel XeSS

Поддержка технологии ИИ-масштабирования Intel XeSS, официально запущенной на прошлой неделе, была добавлена в Hitman 3, Marvel's Spider-Man Remastered, The Riftbreaker, Enlisted и Redout 2. Таким образом, менее чем за 24 часа сразу пять игр получили соответствующее обновление.

На текущий момент геймеры могут опробовать технологию ИИ-масштабирования XeSS на графических ускорителях от других производителей, поддерживающих инструкции DP4a, либо на видеокартах от самой Intel. В последнем случае речь пока идёт о графических процессорах начального уровня A380, которые не очень хорошо показывают себя в играх. Есть смысл дождаться A770 и A750 — они будут выпущены на следующей неделе.

Среди игр, получивших обновление с поддержкой Intel XeSS, особого внимания заслуживает Hitman 3, которая также может похвастаться поддержкой технологий ИИ-сглаживания от других производителей: FSR 2.1 от AMD и DLSS 2.0 от NVIDIA. Что до The Riftbreaker, то она была одной из первых игр, с помощью которых демонстрировалась работа Intel XeSS.

Наконец, популярный шутер от первого лица, действие которого разворачивается во время Второй мировой войны, также стал совместим с Intel XeSS. Последний патч для Enlisted добавил поддержку XeSS и обеспечил тем самым повышение производительности вплоть до 50 % в разрешении 4K. Шутер от Gaijin Entertainment, как и Hitman 3, является проектом, который поддерживает ИИ-сглаживание не только от Intel, но также от NVIDIA и AMD.