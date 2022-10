«Мы не расскажем, как найти альтернативные пути»: создатель Dead Space раскрыл продолжительность хоррора The Callisto Protocol

Создатель Dead Space Глен Скофилд (Glen Schofield) дал интервью изданию Edge, в котором впервые ответил на вопрос о продолжительности научно-фантастического хоррора The Callisto Protocol от его новой студии Striking Distance.

По словам Скофилда, продолжительность сюжетной кампании составит 12–14 часов. Однако прохождение может занять и больше времени за счёт нелинейной структуры игры.

«Мы начали добавлять другие пути ближе к концу разработки, но некоторые из них чертовски крутые, — сказал он. — Мы не расскажем вам, сколько их и как их найти. Если вы будете тщательно исследовать игру, времени может уйти больше». Также Скофилд надеется, что пользователи будут делиться друг с другом разными способами добраться до финала.

Судя по всему, по продолжительности The Callisto Protocol в большей степени сопоставима с Dead Space 3. По данным статистического сервиса How Long to Beat, основную сюжетную линию первой Dead Space игроки в среднем завершают за 11 часов, второй — за девять, а третьей — за 12,5. С учётом второстепенных активностей прохождение увеличивается до 13, 11,5 и 16,5 часов, а для досконального изучения нужно 20,5, 16 и 24 часа соответственно.

О том, что игру можно проходить по-разному, руководитель говорил и ранее. Во время Summer Games Fest 2022 он рассказал журналистам IGN, что разработчики добавили «множество» альтернативных путей — настолько много, что найти их все за одно прохождение вряд ли получится.

Благодаря этим развилкам можно получить новые предметы и узнать больше о персонажах и происходящих событиях, а в некоторых локациях просто не будет очевидного пути. «Например, снаружи [основное место действия — тюрьма «Чёрный металл» (Black Iron) — прим.] есть место, где вы сразу не поймёте, куда идти, — объяснил он. — Там бушует снежная буря. Вы даже можете заблудиться, и от этого станет немного страшно. Это ещё один способ напугать игрока».

Как отметил Скофилд, реиграбельность — лишь одно из отличий его нового проекта от Dead Space. Среди других он выделил сюжетную составляющую (она якобы будет более проработанной), способ повествования, боевую систему и противников.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря 2022 года на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. В течение первого года авторы планируют выпускать дополнительный контент. В подписку Game Pass хоррор вряд ли попадёт.