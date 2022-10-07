Выяснилось, почему видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 такие огромные и откуда взялись слухи об энергопотреблении в 600 Вт

Ранее на этой неделе профильные издания получили для обзоров видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 и провели их распаковку. Однако о возможностях новинок и особенностях их работы они расскажут только наследующей неделе, ближе к официальному запуску видеокарт, который состоится 12 октября. Тем не менее, интернет-ресурс Igor’s Lab решил прояснить вопросы относительно гигантских размеров новых ускорителей и появлении слухов об энергопотреблении в 600 Вт.

В сообщении сказано, что на этапе проектирования ускорителей на базе архитектуры Ada Lovelace инженеры NVIDIA отталкивались от того, что графические процессоры будут производиться на мощностях Samsung по техпроцессу 8 нм. В этом случае 600 Вт стали бы именно тем количеством энергии, которое необходимо для повышения рабочей частоты и увеличения производительности. Дизайн ускорителя и все внутренние компоненты разрабатывались с учётом энергопотребления в 600 Вт.

Однако в процессе разработки было принято решение об использовании в новинках графических процессоров, выпускаемых на мощностях тайваньской TSMC по нормам 5 нм (техпроцесс N4). Этот момент стал поворотным, поскольку разработчикам удалось значительно снизить уровень энергопотребления ускорителя, сохранив высокую производительность. Поскольку к этому моменту разработка дизайна изделия и внутренних компонентов подходила к концу, элементы охлаждения были рассчитаны на то, чтобы работать в системе с энергопотреблением в 600 Вт, хотя на деле GeForce RTX 4090 потребляет 450 Вт энергии. Это объясняет, почему новая видеокарта имеет такие внушительные размеры. Вероятно, на рынке всё же появятся видеокарты, потребляющие более 450 Вт энергии, поскольку резервов системы охлаждения вполне достаточно для того, чтобы справиться с такой нагрузкой.