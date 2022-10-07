GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080 16GB способны покорять 3,0 ГГц, показали утечки

Графические процессоры видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080 16GB способны работать на частоте 3,0 ГГц. На это указывают утечки, которые собрал портал VideoCardz. Напомним, что для графических процессоров GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080 16GB официальные заявленные тактовые частоты при работе под нагрузкой составляют 2520 и 2505 МГц соответственно.

Сама NVIDIA ранее демонстрировала, что GeForce RTX 4090 способна разгоняться до частоты 2,85 ГГц под нагрузкой и без дополнительного разгона. Переход на новую архитектуру Ada Lovelace и на более передовой техпроцесс производства графических процессоров у видеокарт нового поколения, судя по всему, также заложили огромный потенциал для дополнительного ручного разгона новых ускорителей.

По данным утечки, появившейся в китайской социальной сети Bilibili, в рамках стресс-теста графической подсистемы с помощью приложения MSI Kombustor графический процессор видеокарты GeForce RTX 4090 без проблем работал при частоте 3,0 ГГц, при этом энергопотребление всей видеокарты составляло почти 426 Вт. Исходя из этого можно предположить, что в менее стрессовых условиях чип видеокарты сможет работать и при частоте 3,1 ГГц.

Кроме того в стресс-тесте Furmark графический процессор GeForce КЕЧ 4090 работал при частоте 2,64 ГГц, но пиковое энергопотребление видеокарты составило почти 616 Вт. Напомним, что официально заявленный показатель энергопотребления у GeForce RTX 4090 составляет 450 Вт.

К сожалению, утечка не раскрывает данные о температурных показателях GPU и других элементов на видеокарте.

По данным другой утечки, GeForce RTX 4080 16GB также способна работать на частоте 3,0 ГГц. Весьма вероятно, что здесь также идёт речь о дополнительном ручном разгоне ускорителя. Данные предоставил тот же источник, который ранее сообщил о производительности видеокарты в синтетических тестах 3DMark Fire Strike Ultra и 3DMark Time Spy.

В новой утечке указывается, что максимальная температура графического процессора составила 60,8 °C, а в самой горячей точке видеокарты температура достигла 75.4 °C. По данным программы GPU-Z, пиковый показатель энергопотребления ускорителя составил 333 Вт и 290,7 Вт для графического процессора. Напомним, что официальный заявленный показатель энергопотребления GeForce RTX 4080 16GB составляет 320 Вт.

В разгоне производительность видеокарты GeForce RTX 4080 16GB проверялась в синтетическом тесте 3DMark Time Spy. За счёт более высокой частоты после ручного разгона ускоритель оторвался по производительности от своих конкурентов ещё дальше, что продемонстрировано в таблице ниже.

Флагманская GeForce RTX 4090 поступит в продажу 12 октября. Её рекомендованная стоимость составляет $1599. Модель GeForce RTX 4080 16GB поступит в продажу в ноябре. Её заявленная стоимость составляет $1199.