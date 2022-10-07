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Thermaltake обновила блоки питания Toughpower SFX — до 1000 Вт и поддержка стандартов ATX 3.0 и PCIe 5.0

Компания Thermaltake представила обновлённую серию компактных блоков питания Toughpower SFX, разработанную в соответствии стандартам питания ATX 3.0 и PCIe 5.0. В серию вошли модели мощностью 750, 850 и 1000 Вт.

Источник изображений: Thermaltake

Источник изображений: Thermaltake

Производитель отмечает, что размеры блоков питания Toughpower SFX мощностью 750 и 850 Вт составляют 125 × 63,5 × 100 мм, а габариты модели мощностью 1000 Вт равны 125, × 63,5 × 126 мм. Это укладывается в рамки стандарта SFX. Младшие модели охлаждаются 92-мм вентиляторами, а старшая — 120-мм, в обоих случаях это решения на базе гидродинамических подшипников. При нагрузке менее 30 % вентиляторы БП не будут вращаться, что сократит общий показатель шума ПК при работе.

Для всех блоков питания заявляется использование высококачественных японских конденсаторов, рассчитанных на работу при температурах до 105 °C. Все представленные БП соответствуют стандартам энергоэффективности 80 Plus Gold.

Все модели оснащены модульной системой плоских кабелей. Соответствие стандарту питания ATX 3.0 означает, что новинки способны выдерживать кратковременные пиковые нагрузки, которые в два раза превышают заявленную мощностью самого БП. Соответствие стандарту PCIe 5.0 в свою очередь говорит о том, что блоки питания оснащаются новым 12+4-контактным разъёмом питания PCIe 5.0 для видеокарт, по которому на ускоритель можно передавать до 600 Вт мощности.

В продажу блоки питания Thermaltake Toughpower SFX поступят в середине ноября этого года. Компания оценила модели мощностью 750, 850 и 1000 Вт в $160/€169,90, $180/€194,90 и $235/€244,90 соответственно.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: thermaltake, блоки питания, atx 3.0, pci express 5.0
thermaltake, блоки питания, atx 3.0, pci express 5.0
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