В бета-версии Windows 11 появилась поддержка виджетов сторонних разработчиков и новая функция в приложении «Чат»

Microsoft выпустила очередную предварительную сборку Windows 11 под номером 25217 для участников программы предварительной оценки Windows Insider на канале Dev. В ней реализована поддержка виджетов сторонних разработчиков, упрощён способ создания видеоконференций в приложении «Чат» на базе Teams, обновлён магазин контента Microsoft Store, а также интегрированы исправления и улучшения, направленные на повышение стабильности работы операционной системы.

В новой версии Windows 11 сторонние разработчики могут задействовать WinAppSDK 1.2. Preview 2 для создания собственных виджетов для упакованных Win32-приложений и последующего их тестирования в локальной среде на панели виджетов программной платформы. После выхода WinAppSDK 1.2 GA пользователи стабильных версий Windows 11 смогут загружать виджеты для опубликованных приложений через Microsoft Store. Отмечается, что поддержка виджетов для PWA-приложений будет реализована вместе с выходом обозревателя Edge 108.

Ещё в новой сборке Windows 11 появился упрощённый и более удобный инструмент создания видеоконференций в приложении «Чат» на базе Microsoft Teams. При открытии приложения «Чат» на панели задач в верхней части окна появится изображение, транслируемое с веб-камеры устройства, и список вариантов для организации видеоконференции. Если требуется связаться с другим пользователем Teams, то сделать это можно моментально. Если же человек не использует сервис Microsoft, то можно быстро сгенерировать и переслать ему ссылку для присоединения к беседе посредством отправки по электронной почте или SMS. Ожидается, что эта функция станет общедоступной в течение ближайших месяцев.

Вместе с этим разработчики внесли ряд изменений в Microsoft Store. При поиске какой-либо игры на платформе теперь будет сразу отображаться возможность её использования по подписке Game Pass. В окне описания игры изменён дизайн кнопок, а также добавлены сведения о преимуществах подписки. В дополнение к этому оптимизирована работа библиотеки игр.

Microsoft продолжает вносить менее заметные улучшения для повышения стабильности работы ОС. Устранён баг, из-за которого при отсутствии открытых окон панель задач могла сворачиваться самопроизвольно. Исправлена проблема, из-за которой панель задач могла отображаться поверх панелей «Виджеты» и «Центр уведомлений» в случаях, если они были запущены с помощью жестов. Исправлен баг, приводивший к тому, что кнопка закрытия окон на миниатюрах отображалась за границами миниатюр. Ознакомиться с полным списком внесённых исправлений и улучшений можно в официальном блоге разработчиков.