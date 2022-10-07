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Электрическая «ГАЗель» поступила в продажу по цене от 6 млн рублей

Горьковский автомобильный завод запустил мелкосерийное производство электромобилей GAZelle e-NN в версиях микроавтобус, фургон, фургон-комби и бортовой грузовик. Розничная стоимость новинки начинается от 6 млн рублей, что примерно в 1,5 раза дороже аналога с двигателем внутреннего сгорания.

Источник изображения: autostat.ru

Источник изображения: autostat.ru

Визуально GAZelle e-NN не отличается от обычной «Газели НН». Под капотом новинки синхронный электромотор, развивающий пиковую мощность до 136 лошадиных сил (номинальная мощность 61 л.с.) и размещённый у задней оси. Силовая установка выдаёт 310 Н·м крутящего момента и соединена с задним мостом через редуктор. Максимальная скорость электромобиля — 100 км/ч.

В конструкции предусмотрен блок аккумуляторных батарей суммарной ёмкостью 48 кВт·ч, благодаря чему GAZelle e-NN может проезжать без подзарядки до 120 км. Опционально могут устанавливаться дополнительные батареи, за счёт чего запас хода увеличится до 200 км. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку. По словам производителя, процесс зарядки до 80 % занимает 30 минут.

Режим рекуперации позволяет обеспечивать подзарядку батарей во время торможения, что особенно актуально в режиме городских перевозок, предполагающих частые остановки. Для экономии энергии в электромобиле установлены предпусковой подогреватель и обогреватель салона, которые работают на дизтопливе.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: gazelle e-nn, газ, электромобиль
gazelle e-nn, газ, электромобиль
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