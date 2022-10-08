NASA восстановило работоспособность лунного спутника CAPSTONE

Инженеры Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и частной аэрокосмической компании Advanced Space сумели вернуть работоспособность зонду Cislunar Autonomous Positioning Technology Operations and Navigation Experiment (CAPSTONE), который находился в безопасном режиме с середины сентября. Аппарат обработал полученные из центра управления полётами команды и перестал бесконтрольно вращаться.

В NASA отметили, что специалистам ведомства удалось «устранить серьёзное препятствие на пути возвращения космического аппарата к нормальной работе». Сбои в работе 25-килограмового спутника CAPSTONE начались из-за «проблемы, связанной с клапаном в одном из восьми двигателей космического аппарата». В результате один из двигателей фактически вышел из строя и вызвал неконтролируемое вращение спутника.

В настоящее время специалисты работают над тем, чтобы полностью восстановить контроль над CAPSTONE до того, как он достигнет орбиты Луны 13 ноября. Уже сейчас инженерам NASA удалось скорректировать положение солнечных батарей и антенн спутника, а также взять под контроль систему ориентации в пространстве. «Сейчас CAPSTONE сориентировал солнечные батареи на Солнце и скорректировал направление своих антенн, чтобы обеспечить лучшую связь с Землёй для передачи данных», — говорится в сообщении NASA.

Напомним, аппарат CAPSTONE был запущен в космическое пространство вместе с универсальной платформой Photon с помощью ракеты-носителя Rocket Lab Electron в июле этого года. После серии манёвров спутник отделился от платформы и продолжил двигаться по заданной траектории в направлении Луны. После выхода на почти прямолинейную гало-орбиту CAPSTONE должен приступить к сбору разных данных для лунной программы NASA. Кроме того, в будущем ведомство планирует построить на этой орбите полноценную орбитальную станцию, поэтому миниатюрный спутник также позволит оценить перспективность этого проекта.