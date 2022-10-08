3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос NASA восстановило работоспособность лунн...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

NASA восстановило работоспособность лунного спутника CAPSTONE

Инженеры Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и частной аэрокосмической компании Advanced Space сумели вернуть работоспособность зонду Cislunar Autonomous Positioning Technology Operations and Navigation Experiment (CAPSTONE), который находился в безопасном режиме с середины сентября. Аппарат обработал полученные из центра управления полётами команды и перестал бесконтрольно вращаться.

Источник изображения: Daniel Rutter / NASA

Источник изображения: Daniel Rutter / NASA

В NASA отметили, что специалистам ведомства удалось «устранить серьёзное препятствие на пути возвращения космического аппарата к нормальной работе». Сбои в работе 25-килограмового спутника CAPSTONE начались из-за «проблемы, связанной с клапаном в одном из восьми двигателей космического аппарата». В результате один из двигателей фактически вышел из строя и вызвал неконтролируемое вращение спутника.

В настоящее время специалисты работают над тем, чтобы полностью восстановить контроль над CAPSTONE до того, как он достигнет орбиты Луны 13 ноября. Уже сейчас инженерам NASA удалось скорректировать положение солнечных батарей и антенн спутника, а также взять под контроль систему ориентации в пространстве. «Сейчас CAPSTONE сориентировал солнечные батареи на Солнце и скорректировал направление своих антенн, чтобы обеспечить лучшую связь с Землёй для передачи данных», — говорится в сообщении NASA.

Напомним, аппарат CAPSTONE был запущен в космическое пространство вместе с универсальной платформой Photon с помощью ракеты-носителя Rocket Lab Electron в июле этого года. После серии манёвров спутник отделился от платформы и продолжил двигаться по заданной траектории в направлении Луны. После выхода на почти прямолинейную гало-орбиту CAPSTONE должен приступить к сбору разных данных для лунной программы NASA. Кроме того, в будущем ведомство планирует построить на этой орбите полноценную орбитальную станцию, поэтому миниатюрный спутник также позволит оценить перспективность этого проекта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX осуществила 45-й запуск ракеты в 2022 году — на орбиту вывели очередную партию из 52 спутников Starlink
Симуляция космической миссии сроком 1 год в рамках проекта SIRIUS состоится, даже если NASA откажется от участия
Марсоход Perseverance собрал тринадцатый образец породы для будущей отправки на Землю
Марсианский вертолёт Ingenuity совершил 32-й полёт
«Роскосмос» доставил на МКС двух космонавтов и одного астронавта — это первый перекрёстный полёт в рамках нового соглашения с NASA
Французская ArianeGroup создаст многоразовый космический корабль SUSIE для автономных и пилотируемых миссий
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: capstone, спутник, nasa
capstone, спутник, nasa
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black 31
10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались 20
Обзор смартфона Google Pixel 6a: не вспоминай о Nexus 18
Overwatch 2 — новая жизнь старой игры. Рецензия 10

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Немецкий авиаперевозчик запретил пассажирам самолётов использовать трекеры AirTag
Выяснилось, почему видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 такие огромные и откуда взялись слухи об энергопотреблении в 600 Вт
В этом месяце впервые за три года состоится запуск сверхтяжёлой ракеты SpaceX Falcon Heavy
«Это безумие»: средневековое приключение A Plague Tale: Requiem оказалось на удивление требовательным к современному железу
NASA восстановило работоспособность лунного спутника CAPSTONE
«Мы ещё не закончили»: 30-летие легендарной серии файтингов Mortal Kombat отметили ностальгическим видео 6 ч.
Softline объявила о разделении российской и нероссийской частей бизнеса 6 ч.
Исходный код BIOS для чипсетов Intel Alder Lake предположительно утёк в Сеть 6 ч.
Новая статья: Overwatch 2 — новая жизнь старой игры. Рецензия 17 ч.
Meta сообщила о возможной утечке данных около 1 млн пользователей Facebook 18 ч.
Анонс Steam-версии Crash Bandicoot 4: It’s About Time и тизер новой части серии спрятали на коробке из-под пиццы 20 ч.
DLSS на страже FPS: разработчик Atomic Heart рассказал о Denuvo, оптимизации на консолях и продолжительности 22 ч.
Разработку новых Silent Hill подтвердил неожиданный источник 23 ч.
Toyota сообщила о возможной утечке данных 296 тысяч клиентов сервиса T-Connect 24 ч.
У приложения Meta Horizon Worlds так много проблем, что им не пользуются даже разработчики 24 ч.
Аналитики TrendForce оценили потенциальные последствия новых санкций США против Китая 2 ч.
В плане ремонтопригодности смартфон Pixel 7 Pro не стал лучше своего предшественника 3 ч.
Производители чипов памяти пытаются противостоять снижению спроса и падению цен 4 ч.
Riavin отзывает почти все выпущенные электромобили из-за возможных проблем с рулевым управлением 6 ч.
Noctua в начале 2023 года выпустит компактный кулер NH-L9a для AM5 и флагманский NH-D15 нового поколения 6 ч.
Дополнительные экспортные ограничения США не смогут ухудшить положение NVIDIA на китайском рынке 10 ч.
Google планирует продать более 8 млн смартфонов Pixel 7 — компания намерена удвоить продажи 20 ч.
Google запустила оптоволоконный подводный кабель Grace Hopper — между США и Европой появился канал на 350 Тбит/с 22 ч.
Власти США ввели новые ограничения на экспорт чипов в Китай — под подозрением 31 компания 23 ч.
Учёные обнаружили пару звёзд, в которой малая поглощает большую 23 ч.