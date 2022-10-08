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Криптобиржа LocalBitcoins уведомила россиян о прекращении обслуживания

Популярная в России пиринговая (P2P) биржа LocalBitcoins по торговле биткоинами, чья штаб-квартира находится в Хельсинки (Финляндия), начала рассылку российским пользователям уведомлений о прекращении обслуживания. Российским клиентам предлагается вывести со счёта все имеющиеся биткоины, после чего доступ к криптовалютному кошельку будет закрыт.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Это решение биржа объяснила общеевропейскими санкциями, в рамках которых вводится полный запрет на обслуживание криптовалютных операций граждан и резидентов РФ на территории Евросоюза. В письме указано, что исключение делается только для лиц с двойным гражданством Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии или резидентов с разрешением из этих юрисдикций.

Источник изображения: getblock.net

Источник изображения: getblock.net

На криптовалютной одноранговой P2P-бирже LocalBitcoins клиенты могут осуществлять между собой операции по купле-продаже биткоинов. Роль биржи сводится к контролю выполнения условий сделок.

Несмотря на введённые Евросоюзом санкции крупнейшие международные криптовалютные биржи продолжают оказывать услуги россиянам. В частности, зарегистрированная в США криптобиржа Coinbase сообщила клиентам, что никаких новых ограничений не вводила, хотя весной она выполнила требование ЕС о введении ограничения на сумму хранения средств в криптокошельке в размере 10 тыс. евро.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: криптовалюта, санкции, евросоюз
криптовалюта, санкции, евросоюз
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Криптобиржа LocalBitcoins уведомила россиян о прекращении обслуживания
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