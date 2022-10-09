Тайвань готов всячески содействовать реализации санкций США в отношении Китая

Специфика законодательных требований США в области экспортного контроля такова, что власти могут запретить третьим странам сотрудничать с нежелательными контрагентами, и в случае с новыми санкциями против Китая американские партнёры могут в очередной раз втянуть в орбиту своих интересов Тайвань. Власти острова уже выразили готовность всячески способствовать соблюдению новых требований США.

Напомним, что законодатели США завершили уходящую неделю принятием нового пакета санкций против КНР. Он ограничивает поставки в Китай компонентов для суперкомпьютеров определённой производительности, оборудования для производства микросхем определённого ассортимента, а также компонентов для создания такого оборудования. В список контрагентов с сомнительной репутацией попала 31 китайская компания, которую США подозревают в использовании технологий и изделий американского происхождения для нужд китайской оборонной промышленности. Компаниям даётся 60 дней, чтобы пройти аудит, проводимый американскими инспекторами, и если последние не будут допущены на интересующие их промышленные объекты, то компания окончательно попадёт в санкционный список.

Некоторые участники рынка теперь выражают озабоченность тем, что по критерию производительности суперкомпьютеров под ограничения может попасть деятельность крупных китайских компаний гражданского сектора — Alibaba и ByteDance, например. Последняя является владельцем популярного во всём мире сервиса TikTok, создавая серверные системы, которые по своим параметрам способны приблизиться к «санкционным». По сути, власти США хотят препятствовать появлению в Китае суперкомпьютеров, способных выдавать более 100 петафлопс вычислительной мощности при объёме менее 1178 кубометров. С одной стороны, под этот критерий смогут попасть многие системы гражданского назначения, которые будут созданы в Китае в ближайшие пару лет. С другой стороны, у проектировщиков появится стимул для проявления гибкости в компоновке подобных систем. Например, систему можно разбить на несколько менее крупных узлов, которые будут разобщены территориально, но будут сообщаться через скоростной оптический интерфейс.

Выражая солидарность с властями США, представители Министерства экономики Тайваня продемонстрировали готовность следовать требованиям законодательства тех стран, в которых расположены штаб-квартиры зарубежных заказчиков, работающих с тайваньскими компаниями. По словам тайваньских чиновников, следовать требованиям закона очень важно. Крупнейшими контрактными производителями полупроводниковых компонентов на Тайване остаются компании TSMC и UMC, но они пока не могут делать персональных заявлений на эту тему, поскольку готовятся к публикации квартальной отчётности. Впрочем, пример с введением санкций США против Huawei при президенте Дональде Трампе (Donald Trump) показывает, что TSMC не будет колебаться, ограничивая доступ китайских клиентов к своим услугам в соответствии с новыми требованиями США. На следующей неделе министр экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа (Wang Mei-hua) отправится в США, чтобы встретиться с крупными клиентами тайваньских компаний и обсудить, среди прочего, влияние геополитических процессов на бизнес.