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Тайвань готов всячески содействовать реализации санкций США в отношении Китая

Специфика законодательных требований США в области экспортного контроля такова, что власти могут запретить третьим странам сотрудничать с нежелательными контрагентами, и в случае с новыми санкциями против Китая американские партнёры могут в очередной раз втянуть в орбиту своих интересов Тайвань. Власти острова уже выразили готовность всячески способствовать соблюдению новых требований США.

Источник изображения: UMC

Источник изображения: UMC

Напомним, что законодатели США завершили уходящую неделю принятием нового пакета санкций против КНР. Он ограничивает поставки в Китай компонентов для суперкомпьютеров определённой производительности, оборудования для производства микросхем определённого ассортимента, а также компонентов для создания такого оборудования. В список контрагентов с сомнительной репутацией попала 31 китайская компания, которую США подозревают в использовании технологий и изделий американского происхождения для нужд китайской оборонной промышленности. Компаниям даётся 60 дней, чтобы пройти аудит, проводимый американскими инспекторами, и если последние не будут допущены на интересующие их промышленные объекты, то компания окончательно попадёт в санкционный список.

Некоторые участники рынка теперь выражают озабоченность тем, что по критерию производительности суперкомпьютеров под ограничения может попасть деятельность крупных китайских компаний гражданского сектора — Alibaba и ByteDance, например. Последняя является владельцем популярного во всём мире сервиса TikTok, создавая серверные системы, которые по своим параметрам способны приблизиться к «санкционным». По сути, власти США хотят препятствовать появлению в Китае суперкомпьютеров, способных выдавать более 100 петафлопс вычислительной мощности при объёме менее 1178 кубометров. С одной стороны, под этот критерий смогут попасть многие системы гражданского назначения, которые будут созданы в Китае в ближайшие пару лет. С другой стороны, у проектировщиков появится стимул для проявления гибкости в компоновке подобных систем. Например, систему можно разбить на несколько менее крупных узлов, которые будут разобщены территориально, но будут сообщаться через скоростной оптический интерфейс.

Выражая солидарность с властями США, представители Министерства экономики Тайваня продемонстрировали готовность следовать требованиям законодательства тех стран, в которых расположены штаб-квартиры зарубежных заказчиков, работающих с тайваньскими компаниями. По словам тайваньских чиновников, следовать требованиям закона очень важно. Крупнейшими контрактными производителями полупроводниковых компонентов на Тайване остаются компании TSMC и UMC, но они пока не могут делать персональных заявлений на эту тему, поскольку готовятся к публикации квартальной отчётности. Впрочем, пример с введением санкций США против Huawei при президенте Дональде Трампе (Donald Trump) показывает, что TSMC не будет колебаться, ограничивая доступ китайских клиентов к своим услугам в соответствии с новыми требованиями США. На следующей неделе министр экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа (Wang Mei-hua) отправится в США, чтобы встретиться с крупными клиентами тайваньских компаний и обсудить, среди прочего, влияние геополитических процессов на бизнес.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, комментарии последних событий, разработка и производство электроники,
Теги: тайвань, тайваньские производители, сша, китай, санкции
тайвань, тайваньские производители, сша, китай, санкции
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