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Epic Games Store дарит Dying Light: Enhanced Edition, но не пользователям с российским аккаунтом — как забрать игру в России

Сегодня, 6 апреля, в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача зомби-экшена с открытым миром Dying Light в издании Enhanced Edition. В российском сегменте игра недоступна, но это ещё не приговор.

Источник изображений: Epic Games Store

Источник изображения: Epic Games Store

Желающим воспользоваться акцией придётся создать новый аккаунт (не российский или белорусский). После этого нужно перейти на страницу Dying Light: Enhanced Edition в EGS и нажать «Получить». В ходе процесса понадобится VPN.

Стоит отметить, что на момент публикации материала из-за большого наплыва желающих приобщиться к бесплатной копии Dying Light: Enhanced Edition с обработкой заказа в Epic Games Store возникают проблемы.

Издание Enhanced Edition включает аддон The Following (с новой сюжетной линей, картой и транспортным средством), а также дополнения Bozak Horde, Cuisine & Cargo, Ultimate Survivor Bundle и Crash Test Skin Pack.

Раздачу Dying Light в Epic Games Store разработчики из Techland называют «бесплатным билетом в Харран» (место действия игры) и отличной возможностью подготовить себя для уже вышедшей Dying Light 2 Stay Human.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Помимо Dying Light: Enhanced Edition, Epic Games Store раздаёт shapez — игру о строительстве фабрик на бесконечной карте для автоматизации создания и объединения всё более сложных фигур.

Раздача Dying Light: Enhanced Edition и shapez закончится 13 апреля в 18:00 по Москве. Тогда же бесплатными на неделю станут средневековый сетевой слешер Mordhau и кооперативный шутер Second Extinction (ранний доступ).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Анонс,
Теги: dying light, techland, экшен, epic games store
dying light, techland, экшен, epic games store
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